Voro: "A ver si podemos ser el segundo equipo que gane al Real Madrid"

Valencia, 21 feb (EFE).- El entrenador del Valencia, Salvador González 'Voro', señaló este martes, en la rueda de prensa previa al partido ante el Real Madrid en Mestalla, que espera que, a pesar de la dificultad del rival, su equipo sea el segundo en conseguir derrotar al conjunto madrileño esta temporada.

"Lo más importante es el convencimiento de que vamos a competir y hacer un buen partido, sabiendo la dificultad que tiene y a ver si podemos ganar al Madrid y ser el segundo que lo logra esta temporada", comentó Voro.

"El Real Madrid es un grandísimo equipo que no por casualidad es líder con dos partidos menos. Es un partido que a todos les gusta jugar. A los futbolistas les gusta estos partido y te dan un plus adicional", prosiguió.

Voro lamentó que su equipo tenga que afrontar cuatro partidos en doce días, aunque apuntó que "quizás la mentalidad y el tipo de partido te puede compensar el cansancio".

"Tenemos problemas con la gente de arriba tras las lesiones de Mina y Rodrigo, y también en las bandas. Orellana y Zaza vienen de periodos sin competir y para nosotros es una gran hándicap jugar así y que el sábado juguemos y otra vez el martes, prefiero miércoles domingo y miércoles, como otros tienen", apuntó.

"Los puntos valen igual, los de mañana que los del sábado ante el Alavés o luego con el Leganés, pero contra eso también tenemos que luchar. El partido de mañana es importante pero igual que los otros", agregó.

Pese a ello, el técnico reconoció que desde un punto de vista anímico sería importante derrotar al Real Madrid, además de que supondría distanciarse en diez puntos de la zona de descenso.

"Ganar mañana sería un paso importantísimo, sumaríamos tres y los otros no juegan y nos pondríamos a diez puntos. Si eso se consigue, sería un paso importante, no solo por los tres puntos, sino por ganar al actual líder de la Liga", comentó.

Preguntado por cómo va a plantear el encuentro, Voro destacó que "contra el Madrid no se puede jugar atrás. Tenemos que defendernos con la pelota. Cuando tengamos el balón tenemos que ir arriba, no podemos jugar a defender y salir a la contra porque eso es el principio del fin para perder el partido. Tenemos que ser un equipo valiente y atrevido".

Sobre su rival, destacó el gran potencial que posee y restó importancia al hecho de que haya regresado el galés Gareth Bale. "Ya sabemos el nivel que tienen los futbolistas del Madrid, por lo que esté Bale o no, tampoco nos cambia demasiado ni nos quita el sueño", aseguró.

"El Madrid es un equipo muy desequilibrante, que tiene muy buenos futbolistas y domina todas las facetas del juego, por lo que tenemos que potenciar al máximo nuestros puntos fuertes, que es competir como equipo a más del cien por cien", indicó.

Sobre el estado de Jose Luis Gayá, quien es la gran duda por sus problemas en los isquiotibiales, informó que "esta tarde entrenamos, no lo sabemos. Ha trabajado al margen estos días y vamos a apurar hasta última hora, porque hay jugadores con alguna molestia porque jugamos hace poco y esta tarde tendremos las cosas más claras".

También se refirió a su futuro y fue tajante al asegurar que "en estos momentos es lo que menos me importa. No he hablado con el club de nada, y aunque me lo dijesen tampoco lo haría. Lo que venga, vendrá, pero ahora lo más importante es que el equipo continúe ascendiendo y cuanto antes dejemos de mirar a los que vienen por detrás", concluyó.