Valverde: "Lo que no quiero es que el Athletic me enseñe la puerta de salida"

Bilbao, 21 feb (EFE).- Ernesto Valverde, del que el entorno del Athletic Club espera una decisión sobre si renueva o no para la próxima temporada, confiesa que lo que no quiere es que el club bilbaíno le "enseñe la puerta de salida" para que se vaya, sino tomar él esa decisión.

"No sé hasta dónde voy a llegar, pero desde luego lo que no quiero es que el Athletic me enseñe la puerta de salida para marcharme, salir mal de aquí. Porque no, eso lo tengo muy claro", dijo en una larga entrevista de casi 50 minutos difundida por el propio Athletic, con motivo de haberse convertido el domingo en Mestalla como el entrenador que más partidos oficiales ha dirigido al Athletic en sus 119 años de historia.

Curiosamente, el asunto de su continuidad, que el club desea y sobre la que espera una respuesta en los dos próximos meses, según desveló la semana pasada el presidente Josu Urrutia, se suscitó en la entrevista a raíz de una pregunta de su principal ayudante, Jon Azpiazu, su segundo, quien le preguntó si le "gustaría ser el Alex Ferguson del Athletic".

No aclaró demasiado sus intenciones en ese sentido el 'Txingurri', quien respondió: "Con el tiempo que he estado en el Athletic me siento satisfecho". "No sé el tiempo que voy a estar, ya se verá", añadió.

Aunque cree que esa pregunta había que hacerla "al revés". "¿Ferguson hubiese estado tanto tiempo, no digo en el Athletic, sino en un equipo de esta Liga?", se cuestionó. Y él mismo se respondió: "Nadie va a estar tanto tiempo como estuvo Alex Ferguson en el Manchester o como (Arsene) Wenger va a estar en el Arsenal".

"He llegado a cumplir estos partidos sin proponérmelo. Nunca he tenido ese propósito en la cabeza. Sí soy consciente y estoy contento por ello, pero cuando el día a día te va empujando sistemáticamente no te paras a mirar para atrás, aunque seis años en un equipo es muy difícil. Estoy aquí porque he tenido la suerte de que los resultados han ido bien y porque tengo unos jugadores buenísimos en mi primera etapa y en la segunda", resumió.

En la larga entrevista se repasó la carrera de Valverde como entrenador, 14 años desde que debutó en el Athletic en el arranque de la temporada 2003-2004. En ellos, además de las dos etapas con las que acumula en Bilbao seis temporadas, dirigió también al Espanyol, al Olympiacos griego, al Valencia y al Villarreal, éste el único club en el que fue destituido.

Valverde confesó que le habría "gustado" en sus seis años en el Athletic "haber ganado al menos la mitad de los títulos que ganó" Javier Clemente, el técnico al que ha batido el récord y curiosamente quien, como jugador, le hizo debutar en Primera División y posteriormente en el Athletic.

Valverde aseguró que se lleva "bien con todos los entrenadores", aunque añadió: "Tengo más afinidad con los que conozco, con Eusebio o con Mendilibar, que hemos jugado juntos, o con Unai Emery porque hemos coincidido muchas veces. O con Luis Enrique, que desde que estoy en el Athletic es con el entrenador con el que más nos hemos enfrentado, con el Celta liga y Copa y con el Barça ...".

También ha destacado que guarda una buena relación con todos los que fueron sus presidentes. "He tenido suerte con los presidentes que he tenido, incluso con algunos que pueda parecer que no me llevo bien. Pero realmente me llevo bien", aseguró, dando importancia a "tener buena química" con los máximos rectores de los clubes

Aunque también asume que "la química te la va a dar que el equipo esté bien y los resultados vayan bien". En ese sentido, tiene claro que los entrenadores dependen "de los resultados, aunque (el presidente) sea amigo tuyo".

"Yo tengo buena relación con Josu Urrutia pero es porque hemos compartido muchas cosas en el vestuario y nos la hemos tenido que jugar muchas veces", explicó apuntando también que el, donde esté, "siempre" trata "de entender al club".

Valverde explicó que "en esto de los entrenadores cada uno tiene que elegir su camino". "Tienes que sentirte cómodo con lo que eres y además algo que parezca real, que parezca verdadero, que no sea impostado", subrayó.

"No es un algo premeditado decir que voy a ser discreto porque así me va a ir bien porque los jugadores se dan cuenta rápido si algo es impostado, si algo no es de verdad. Cuando le dices algo a un jugador tiene que ver que lo sientes de verdad", señaló sobre su "estilo" de comportamiento con los jugadores, a los que considera lo más importante del fútbol.

"Aquí lo importante, y mucho más en el Athletic, son los jugadores. Eso lo tenemos que tener claro. Los entrenadores somos facilitadores para que ellos pongan su talento en el campo", destacó al respecto.