Stoichkov: "Estoy convencido de que el equipo va a reaccionar"

Martorell , 21 feb .- El exdelantero del Barcelona Hristo Stoichkov se ha mostrado este lunes "convencido" de que el conjunto azulgrana "va a reaccionar" y considera que "no se puede juzgar a un equipo que lo ha ganado todo por un mal partido".

"A este equipo no se le puede pedir más. Ha ganado títulos que ningún otro equipo podía soñar. Tenía que venir un resultado como el del otro día en París (4-0 ante el PSG) y punto", ha manifestado.

"Los que hemos jugado a fútbol sabemos que esto tiene arreglo", ha insistido el búlgaro, quien considera, además, que hablar de fin de ciclo no tiene sentido, "cuando cada año sale algún jugador importante y se ganan las cosas que se tienen que ganar"

Stoichkov ha recordado que a él le tocó vivir otro 4-0, pero en Atenas, en la final de la Liga de Campeones ante el Milán, "y fue muy duro", ha apuntado, pero también ha rememorado otras dos goleadas que sufrió su 'Dream Team' y que le sirvieron para reaccionar.

"Los más jóvenes nos acordaréis de aquel partido en Santander que perdimos 5-0, con Laudrup, conmigo, con Romario, con Bakero, con toda la banda. Y luego ganamos catorce partidos seguidos. También perdimos 6-3 en Zaragoza y después ganamos dieciséis partidos seguidos y fuimos campeones", ha indicado.

Stoichkov ha acudido esta tarde a Martorell para hacer de embajador de una nueva 'Cruyff Court', que es como se denominan los pequeños campos de fútbol de uso libre que la Fundación Cruyff construye, conjuntamente con la Obra Social de la Caixa y la Fundación FC Barcelona, para fomentar los valores del deporte entre los más pequeños.

La de Martorell, inaugurada oficialmente hoy, pero que lleva ya dos meses en funcionamiento, es la decimocuarta que se levanta en Cataluña y la 221 en todo el mundo.

Además de Hristo Stoichkov, han asistido a la inauguración el alcalde de la localidad, Xavier Fonollosa; la viuda de Johan Cruyff, Danny Coster; el vicepresidente primero del FC Barcelona, Jordi Cardoner; el director del Área de Acción Comercial y Educativa de la Fundación la Caixa, Xavier Bertolín; y la directora de la Fundación Cruyff, Pati Roura.

Pero el auténtico protagonista del acto ha sido el exdelantero del Barça, que ha repasado la actualidad azulgrana después de participar en los parlamentos y fotografiarse con unos 70 niños, que han disfrutado de un rato de fútbol en la nueva instalación.

El búlgaro ha salido en defensa de Luis Enrique, con quien compartió vestuario en el Barcelona. "Conozco su carácter ganador y sé cómo debe estar sufriendo ahora tras perder un partido así. Y lo que tendríais que hacer todos vosotros es apoyarle, darle una palmadita en la espalda", les ha dicho a los periodistas.

Sin embargo, no ha querido valorar si el técnico del conjuntoa azulgrana debía renovar o no: "Es una decisión que debe tomar Luis. Si sigue, bienvenido sea, y si no, habrá que respetarlo y aplaudirlo por estos tres años en lo que nos ha dado títulos y, cómo han pasado muchos por el club, él será uno más".

A la prensa la ha reprendido por magnificar la derrota en el Parque de los Príncipes y ha denunciado que "hay gente que está pagada para hablar malicias" del club catalán, sin querer precisar a quién se refería.

Igualmente ha restado importancia a los pitos del Camp Nou en el último partido de Liga contra el Leganés -"el público jamás ha dado la espalda al equipo", ha señalado- y al hecho de que Leo Messi no celebrara el gol de la victoria, que marcó de penalti en el último minuto.

"¿Tú crees que cuando yo marcaba goles los celebraba todos? El equipo estuvo sufriendo todo el partido y es una presión grande tener que marcar el gol de la victoria, de penalti, en el minuto 90. No lo celebró por la rabia de que el equipo necesitaba esos 3 puntos, no por otra cosa", ha comentado al respecto.

Stoichkov ve posible remontar los octavos de final de la Champions ante el PSG, pero cree que primero el equipo tiene que recuperar la confianza y qué mejor que hacerlo con una victoria el próximo domingo en el Calderón.

"El primer partido que tiene que jugar bien y que ganar es el del domingo. Es un partido importante. Remontarle al PSG, tenemos que ser realistas, es difícil, pero no imposible. Y depende del partido del domingo, de cómo se va a jugar (contra el Atlético de Madrid) y como se va a ganar", ha argumentado.

En cualquier caso, Hristo Stoichkov no ve motivos para preocuparse, ni si quiera en el caso de que el Barcelona caiga prematuramente eliminado de la Champions.

"¿Tú crees que estoy preocupado viviendo en Miami con tanto sol?", ha bromeado Stoichkov antes de finalizar con una sentencia de lo más optimista: "El Barcelona tiene equipo, tiene jugadores, tiene entrenador y tenemos un afición que nunca nos ha dado la espalda".