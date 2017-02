Simeone: "Habría salido Gameiro, Maradona o Messi, era lo mismo"

Redacción deportes, 21 feb (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, justificó este martes el cambio de Kevin Gameiro ante el Bayer Leverkusen y declaró que por la situación en la que se encontraba el duelo (2-3 en el marcador y acabó 2-4), habría ocurrido lo mismo si hubiera sacado del campo al francés, "a Maradona o a Messi".

El técnico argentino retiró del partido a su delantero en el minuto 71. En su lugar salió el ghanés Thomas Partey y Simeone reconoció que su decisión era necesaria por cómo se estaba desarrollando el duelo.

"No considero esa opinión de la misma manera (que el cambio de Gameiro fuera incorrecto). Se vinieron arriba por un gol inesperado y habría hecho lo mismo. Habría salido Gameiro, Maradona o Messi, era lo mismo. Es normal, los chicos tienen que estar enojados, pero también tienen que estar contentos. El resultado, al final podría haber sido un poco más amplio", dijo en Mega.

"Estoy muy contento con el equipo y con el buen momento de los jugadores de arriba: Correa, Griezmann, Fernando Torres, Gameiro... hay que gestionar de la mejor manera los egos y los momentos de cada unos. Es un equipo y hay que buscar lo mejor para ganar", agregó.

Sobre el partido, afirmó que fue un partido "emocionante" y calificó el resultado como "bueno" tras una primera parte que sus jugadores interpretaron de la mejor manera posible.

"En el segundo tiempo se encontraron con un gol (el Bayer Leverkusen). Luego nos pusimos con ventaja, y después se acercaron en el resultado más que por el juego. Por el ambiente parecía que íbamos a sufrir pero se preveía que en cualquier contragolpe podíamos marcar como así fue", señaló.

Por último, cuestionado por si los árbitros actúan igual en España que en Europa, fue claro: "Está claro que tú lo has visto (al periodista). No hace falta comentarlo, no son lo mismo", concluyó.