Schmidt: Es fácil ver porque el Atleti ha llegado a dos finales en tres años

Madrid, 21 feb (EFE).- Roger Schmidt, entrenador del Bayer Leverkusen, destacó la actuación del Atlético de Madrid, que ganó por 2-4 a su equipo en los octavos de final de la Liga de Campeones, y apuntó que es "fácil" ver porque el conjunto rojiblanco ha llegado "a dos finales en tres años" del máximo torneo europeo.

"Ha sido una noche complicada para nosotros. Es fácil ver cómo ha llegado el Atlético a dos finales en tres años. No hemos comenzado bien. Sabíamos que eran fuertes a la contra, pero encajamos dos goles en la primera parte", repasó el técnico, según recoge la página web oficial de la UEFA.

"Estoy orgulloso de la respuesta en la segunda parte. Tuvimos opciones para hacer el 3-3, pero al final no fue así. Hoy no hemos tenido una buena actuación. Hemos estado peor de lo que somos capaces", continuó Schmidt, que recalcó: "Nos hemos creado nuestros propios problemas regalando el balón y no manteniéndolo. Le hemos facilitado las cosas al Atlético".

"Hicimos un par de cambios arriba en la segunda parte y mejoramos mucho, pero el Atlético es muy peligroso, más aún cuando va ganando fuera de casa", añadió el entrenador, que no quiere pensar "demasiado" aún en el partido de vuelta y admitió que "obviamente" es "difícil" ir a Madrid y obtener "un resultado positivo".