Ryan Sandes ayuda a conseguir los sueños en su libro 'Abriendo camino'

Madrid, 21 feb (EFE).- El sudafricano Ryan Sandes, uno de los mejores ultramaratonianos del mundo, presenta este martes en Madrid su libro "Abriendo camino"(Roca editorial)en el que, aparte de relatar sus aventuras y éxitos como corredor, espera transmitir a los lectores que "nunca dejen de perseguir los sueños".

"Lo que pretendo enseñar a la gente con este libro no es a ganar maratones, sino a que cada uno luche por cumplir su sueño, sea el que sea. Muchas veces la gente abandona sus sueños porque te dicen que tienes que estudiar, que ser abogado, etc", señala Sandes en una entrevista a la web de Efe practicodeporte.com.

El sudafricano confía en "inspirar a todos los lectores, no solo a los corredores", aunque aporta "consejos" para ellos en las páginas del libro.

Además, el autor desvela que en muchas carreras viaja con un amigo que va grabando cosas junto a él para publicar un documental en "uno o dos años".

Sandes, quien ha ganado ultra maratones por todo el mundo, cuenta su historia de superación personal. "Yo era un chico que salía mucho de noche, iba de juerga, pero solamente lo hacía por evadirme. Y de un momento a otro cambié esa pasión por otra, por la de salir a correr por la montaña. Es otra forma de evasión, pero mucho más sana y saludable", comenta entre risas.

A pesar de que ahora es un corredor de éxito y que viaja por todo el mundo, cuando echa la mirada atrás recuerda unos inicios complicados. "Dejé mi trabajo y empecé a dedicarme a esto sin tener un duro. Fue muy arriesgado los dos primeros años, pero ha merecido la pena. Ahora gano bien, pero correr no se puede hacer toda la vida, tengo que hacerlo ahora".

Ryan Sandes no se ve corriendo al más alto nivel más de tres años porque "mentalmente es muy complicado". "Después me gustaría seguir corriendo por las montañas, pero más por libre, en otro tipo de proyectos y sin la presión de la competición. Me encantaría cruzar las montañas de Uganda".

Centrado en nuevos retos como ganar la 'Western States 100 miles', en la que ya ha sido segundo, o cruzar las montañas del Himalaya, que son un total de 1.600 kilómetros, solamente hay una carrera a la que "no volvería", el Maratón de la selva del Amazonas. "Todavía tengo pesadillas", reconoce.

"Fue una carrera con mucho calor y con mucha humedad, pero lo peor de todo son los animales, son diez veces más grandes que en cualquier otro sitio. Cuando dormía en la tienda no me levantaba ni a orinar porque veía ojos por todos lados", explica el ultramaratoniano.

Más allá de las carreras, Sandes invita en su libro a la gente a "buscar su equilibrio". "A mí salir a correr tantas horas me ayuda mucho a encontrarme conmigo mismo. Ahora hay una fiebre por comer sano y cuidarse, pero muchas veces se obvia la parte mental y esta es vital también".

Sandes comenta que sus rivales deportivos son también amigos que se tienen mucho respeto. Entre ellos, destaca al catalán Killian Jornet, al que define como "un fantástico corredor, además de una gran persona". "Él conoce la montaña mejor que yo y me da consejos".

Respecto a su día a día reconoce que su mujer, Vanessa, con la que tiene un niño de cinco meses, es fundamental. "Viajo mucho y ahí descubrí lo que era la soledad, ahora con ella todo es más fácil. Es la única persona del mundo que me conoce y me comprende perfectamente".

Entre risas cuenta que ahora está más ocupado que nunca. "Además de los entrenamientos tengo que cuidar a los patrocinadores, contestar mails, cuidar las redes sociales".

Aunque reconoce que no olvida a sus amigos. "Algunos aún son unos juerguistas y dos o tres veces al año les sigo el rollo", bromea.