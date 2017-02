Rubén Peña: "Hay que atar la permanencia, luego pelear por Europa"

Eibar , 21 feb .- Rubén Peña, futbolista del Eibar, ha afirmado este martes que el equipo guipuzcoano debe atar "la permanencia" y "luego pelear por Europa".

El extremo de Avila está convencido de que el conjunto azulgrana, séptimo clasificado con 35 puntos, que aventaja en 19 puntos a los puestos de descenso y sólo está 4 puntos por debajo de los puestos europeos, puede hacer grandes cosas en la temporada 2016-2017.

"Siempre decimos que vamos a asegurar matemáticamente la permanencia y si estamos séptimos o arriba en la clasificación, como ahora, lucharemos por Europa o lo que haga falta; porque este equipo tiene una ambición impresionante. Una vez que estemos salvados lucharemos por todos los objetivos que estén al alcance", ha destacado.

Los eibarreses encadenaron 3 victorias seguidas en la segunda vuelta, pero la buena racha acabó con una derrota ante el Sevilla (2-0) en el Sánchez Pizjuán, donde los hispalenses demostraron el potencial que les ha llevado a ser terceros en la tabla. "Una derrota duele siempre. Hicimos un partido serio y fuimos mejores que ellos. El camino a seguir es el de este último mes, con una buena racha y con buenas sensaciones", ha indicado.

"Llevamos el partido donde quisimos, jugamos en el campo del rival, que es algo que al técnico le gusta, pero el Sevilla es un buen equipo. Si tienes que perder que sea con esas sensaciones que tuvimos. Fuimos mejor que un Sevilla en su campo y eso dice mucho del conjunto", ha valorado.

Ahora hay que pensar en doblegar el sábado (20.45 horas) en Ipurúa al Málaga, que el lunes se reencontró con la victoria (2-1) tras remontar a la UD Las Palmas en La Rosaleda. "Intentaremos que el sábado tengamos esas mismas sensaciones de Sevilla, y seguro que entre el ambiente y que estemos más acertados, la victoria será más fácil para nosotros", ha pronosticado.

Sobre el equipo de la costa del Sol, ha manifestado que posee "una buena plantilla, con gente muy rápida por banda. Intentaremos hacer nuestro fútbol, jugar en campo rival y hacernos con la victoria", ha señalado.

Rubén Peña llegó en junio pasado a Ipurúa tras lograr el ascenso a Primera División con el Leganés, donde actuó durante dos campañas en Segunda División, destacando en la pasada (2015-2016), en las que metió 8 goles.

El polivalente futbolista abulense, que puede jugar como extremo y lateral en las dos bandas e incluso de delantero, ha disputado 19 partidos de liga con el Eibar, y todos (6) los de Copa del Rey que han afrontado los eibarreses. Ha marcado un gol en el torneo copero al Sporting de Gijón (1-2) en El Molinón, mientras que todavía no ha acertado con la portería contraria en el campeonato liguero de Primera División.

Aunque habitualmente no juega como titular en la liga (le han cerrado el paso futbolistas más experimentados, como Pedro León, el japonés Takashi Inui, y el portugués Bebé), entra a menudo en los planes del entrenador, José Luis Mendilibar, quien le alinea con el partido avanzado como revulsivo y hombre de refresco, por su rapidez al desbordar a los rivales, y su capacidad de trabajo en ataque y defensa en bien del grupo.

Con todo, cada vez su papel es más importante en la plantilla. Así ha estado en el once inicial actuando como extremo izquierdo en 2 de los 3 últimos partidos, frente al Valencia (0-4) en Mestalla, donde fue uno de los mejores azulgranas, y el Sevilla (2-0) en el Sánchez Pizjuán.

Sobre su aportación personal al equipo, Rubén Peña está satisfecho de su progresión. "Desde lo que ofrecía cuando vine al Eibar a lo que ofrezco ahora, he dado un paso adelante. Me quedan por dar unos cuantos más y espero que antes de final de temporada se vea mi mejor fútbol y que el entrenador me siga dando confianza. Yo intentaré devolvérselo con buenos minutos", ha anunciado.

Aunque debutó en Primera División con el Valladolid en noviembre de 2012, con 21 años, entonces era futbolista del filial pucelano y sólo disputó unos partidos. Es su primera campaña completa en la máxima categoría, a la que se está amoldando, y en la que todavía no ha marcado goles.

"Hay mucho Rubén Peña por descubrir. Es mi primer año en Primera y me estoy acoplando bien. Hay mucho que descubrir sobre mí, y poco a poco se irá viendo. Mientas aporte otras cosas, no me importa no marcar. Si tengo ocasiones y son claras, claro que me gustaría hacer goles. Pero si el equipo necesita que yo haga otro movimiento para que se beneficie el compañero, estaré encantado igual", ha sentenciado.