Rajoy reclama la liberación de los presos políticos en Venezuela

Madrid, 21 feb (EFE).- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha vuelto a reclamar hoy la liberación de todos los presos políticos en Venezuela y ha dicho que esa debe ser "la prioridad".

Rajoy ha respondido así en el Senado al portavoz de Podemos en la cámara, Ramón Espinar, quien le ha recriminado que no haga una defensa de los derechos humanos frente a las medidas que está adoptando Donald Trump en Estados Unidos y que España haya perdido "muchísima presencia" en América Latina y no ha estado presente en el proceso de paz de Colombia o el diálogo en Venezuela.

"Me ha hablado del diálogo en Venezuela. Nunca me he negado al diálogo, pero aparte del diálogo convendría que los presos políticos dejaran de ser presos políticos y salieran a la calle", ha dicho Rajoy antes de pedir a Espinar que no le pusiera a Venezuela "de ejemplo de absolutamente nada" respecto a los derechos humanos.

"La prioridad es que los presos políticos, que los hay, salgan a la calle y que todos defendamos la libertad de todos", ha concluido el jefe del Ejecutivo.