El Mobile llena los hoteles de Barcelona y dispara precios de habitaciones

Barcelona, 21 feb (EFECOM).- El Mobile World Congress (MWC), que tendrá lugar del 27 de febrero al 2 de marzo en Barcelona, volverá a llenar los hoteles de la ciudad, que llegan a alquilar sus suites para estancias o eventos corporativos por más de 10.000 euros la noche.

Fuentes del Gremio de Hoteles de Barcelona han asegurado a Efe que está previsto que los hoteles de la capital catalana registren "plena ocupación" el martes 28 de febrero y el miércoles 1 de marzo, y porcentajes muy elevados de ocupación los días anteriores y posteriores a éstos.

El año pasado la organización del Mobile pactó con este gremio bloquear un total de 26.300 habitaciones, lo que supone que los hoteles se comprometen a ofrecer esas plazas hoteleras a un precio en condiciones especiales, y fuentes de Fira de Barcelona han precisado a Efe que este año el número de camas es muy similar.

Esta medida se adopta para evitar que los precios se pongan por las nubes, aunque las plazas bloqueadas no cubren la gran demanda de habitaciones para este evento, que esperar superar por segundo año los 100.000 visitantes.

Esta circunstancia hace que los apartamentos turísticos de la ciudad también sean un modo de alojamiento muy demandado estos días.

Fuentes del hotel W, uno de los más emblemáticos y lujosos de la ciudad, han explicado a Efe que el establecimiento, que tiene 473 habitaciones, estará al completo, incluidas sus 67 suites, todas reservadas por asistentes al MWC.

Como curiosidades, este hotel acogerá eventos nocturnos con motivo de Mobile, ha diseñado una carta de cócteles inspirados en el lema del MWC (The Next Element) y ha preparado un "kit saludable", formado por snacks y batidos de frutas, para aquellos que no tengan tiempo de sentarse a desayunar.

Asimismo, los restaurantes del hotel dispondrán de un espacio exclusivamente para celíacos o bien para comida asiática, y han habilitado tratamientos exprés, con ofertas como masaje para piernas cansadas o de cabeza.

Otro de los hoteles de primer nivel de la ciudad, el Mandarin Oriental, de 120 habitaciones y ubicado en el céntrico Paseo de Gracia, también registrará plena ocupación durante los días del congreso.

Fuentes de este hotel han asegurado a Efe que el 95 % de sus huéspedes durante esos días serán asistentes al congreso de móviles, por lo que se avanzará la hora del desayuno.

Estas fuentes han asegurado que estos días se aplicará la tarifa propia de temporada alta, que va desde los 725 euros la noche por la habitación más sencilla a los más de 10.000 euros la noche por la suite más exclusiva, de 236 metros cuadrados y situada en la azotea del hotel, que da al Paseo de Gràcia.

Una portavoz de Hotusa ha explicado a Efe que los hoteles que su filial Eurostars Hotel Company tiene en Barcelona estarán llenos el lunes y el martes, y que los días previos y los posteriores estarán a un 80 o un 85 % de promedio.

En cuanto a las habitaciones que aún tiene a la venta esta cadena, están a entre 750 y 1.000 euros los días centrales del MWC y a entre 350 y 500 euros en el resto de días.

En cuanto a los apartamentos turísticos, fuentes de la asociación Apartur han indicado a Efe que este tipo de establecimientos espera estar al 100 % de ocupación, si bien a día de hoy está al 95 %.

No obstante, un evento como el MWC también lleva a algunos particulares a alquilar habitaciones o bien su piso entero a precios prohibitivos.

Un ejemplo de ello es un anuncio de un particular en una conocida plataforma de Internet que asegura vivir cerca de recinto ferial de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y que pide 350 euros por noche por un piso con modestas prestaciones.

Según el secretario de acción sindical de la Federación de Servicios de CCOO de Cataluña, Ramon González, la demanda de alojamiento del MWC lleva incluso a congresistas a alojarse a 60 y 70 kilómetros de distancia.