Iceta a Sánchez: la plurinacionalidad ya está reconocida en el artículo 2

Madrid, 21 feb (EFE).- El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha respondido hoy al exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez que la plurinacionalidad ya está reconocida en el artículo 2 de la Constitución, y así lo dicen "muchos constitucionalistas en Cataluña".

En un desayuno informativo organizado por el Club Siglo XXI, Iceta, que ha contestado así a la reforma de este artículo propuesta por Sánchez, ha considerado que a España le convendría reconocer, sin ambages, su carácter plurinacional pero también ha apuntado que para avanzar "no se pueden poner por delante elementos controvertidos o de discrepancia".

En opinión de Iceta, una reforma de la Constitución "sólo podrá salir adelante" si cuenta con el apoyo de la gran mayoría de las fuerzas políticas, es decir, que sea fruto del pacto y del consenso.

En esta línea, Iceta ha dejado claro que el PSC no quiere quebrar la soberanía nacional, ni plantear una diferencia de derechos entre los españoles y sobre qué fórmulas se puede armar todo esto se ha limitado a decir que "se discutirá hasta la saciedad: entre nosotros y con todos".

Iceta ha hecho hincapié en que en la discusión sobre la reforma constitucional "no quiere perder ni un segundo, la necesidad de consenso entre todos".

Preguntada por Susana Díaz y su opinión sobre este artículo, Iceta ha afirmado que Díaz está convencida de que Cataluña tiene "una fuerte personalidad" que constituye "una realidad nacional".

Otra cosa, ha dicho, si eso deberá estar o no en el artículo 2 de la Constitución.

"Queremos que la Constitución reconozca la identidad nacional de Cataluña. Como decíamos en los acuerdos de Granada" ha dicho Iceta que también ha especificado que en el "federalismo" se ubican las mejores soluciones para "reconocer, respetar e integrar" las diversas aspiraciones nacionales que conviven en España.

Iceta también ha remarcado que de cara a las elecciones en Cataluña lo que le interesa al PSC es que el PSOE cierre "su paréntesis cuanto antes y de la mejor manera posible".

No obstante, para destacar la buena relación que mantienen con el PSOE, ha comentado que él no se presentaría a las elecciones a la Generalitat catalana si no tuviese el respaldo del Partido Socialista.

Ya de cara al proceso de primarias, ha asegurado que el PSC apoyará al secretario general que salga elegido, "cien por cien y desde el momento cero".

Ha recordado que el PSC no tiene candidato a estas primarias y que no quiere que el partido que lidera "se convierta en una pieza de cambio de nadie".

En este sentido, ha avanzado que en este proceso de primarias acompañará "a todos" los candidatos cuando vengan a Cataluña.

"Y les voy a aplaudir, besar y ayudar en lo que necesiten a todos" ha subrayado.

Iceta también ha insistido en que el PSC no tiene vocación de hacer nada distinto a lo que haga el PSOE en España y ha reiterado que el acuerdo entre ambos es bueno: "Dos partidos distintos y un mismo proyecto".

Por otra parte, el líder del PSC también ha informado de que el PSOE tendrá acceso al control del pago de las cuotas de los militantes del PSC para que puedan votar en las primarias, que se celebrarán el próximo mes de mayo.