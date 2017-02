Gobierno Murcia pide dejar a Sánchez aclararlo todo antes de pedir dimisiones

Murcia, 21 feb (EFE).- La portavoz del Ejecutivo de Murcia, Noelia Arroyo, ha defendido esta mañana la inocencia del presidente, Pedro Antonio Sánchez, y ha pedido que se le deje declarar "para aclararlo todo porque hasta ahora no ha podido", en lugar de pedir dimisiones "injustas".

En declaraciones a Onda Cero, Arroyo ha afirmado que "la línea roja" para que se produzca la dimisión de Sánchez es la apertura de juicio oral y no la imputación, como sostiene Ciudadanos -quien le apoyó en la investidura- y el resto de partidos de la oposición.

Preguntada por la ley de Transparencia de la Región, que en su artículo 54 recoge la imputación como motivo de dimisión, al igual que hace el pacto de investidura entre PP y Cs, Arroyo ha señalado que Pedro Antonio Sánchez "cumple con la ley y con su palabra" y "si después de dar su información, de declarar y aclararlo todo se mantiene esa imputación, ya veremos".

"Estamos cumpliendo con el pacto, no estamos hablando de un caso de corrupción política, nadie duda, ni el perito de la Fiscalía, ni el informe de la Intervención General del Estado que todo el dinero está en la obra, sino que se investiga si hubo algún error en un expediente administrativo", ha afirmado.

Asimismo ha señalado que "lo justo para no pedir dimisiones a inocentes es la apertura de juicio oral, porque hasta la fecha Pedro Antonio Sánchez no ha podido declarar ni aclarar, ni aportar sus pruebas", y ha añadido que lo ha intentado en dos ocasiones en los juzgados y también en el Parlamento murciano, pero no ha podido.

Según la consejera murciana, esta es una más de las denuncias del PSOE, que ha usado "cualquier juzgado y cualquier ocasión en esa estrategia de acoso y persecución política, con 17 procedimientos administrativos abiertos contra el presidente", lo que demuestra "la clara estrategia ruin que solo busca el desgaste del adversario y que si hay daños colaterales en el prestigio de la Región no les importa".

"Como dice el socialista Pedro Sánchez (...) 'no es no' y nunca van a poder demostrar lo que no existe", ha afirmado Arroyo, quien ha reiterado que "a ellos no les interesa la verdad y a nosotros lo que nos interesa es que todo se aclare cuanto antes".

Preguntada por si no se levanta la imputación del presidente murciano tras prestar declaración ha dicho que "confía en la inocencia una vez más de Pedro Antonio Sánchez y que cuando declare la verdad se abrirá paso".