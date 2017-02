Gaggan rinde homenaje a elBulli tras ser elegido el mejor restaurante de Asia

Bangkok, 21 feb (EFE).- El indio Gaggan Anand rindió hoy homenaje a elBulli (España) y a la cocina tradicional india tras ser elegido su restaurante Gaggan (Bangkok) el mejor de Asia por tercer año consecutivo en una ceremonia en la capital tailandesa.

"Nunca olvidaré a todas las personas que me hicieron lo que soy ahora. Me siento humilde (...) elBulli es el nirvana", afirmó el chef, de 38 años, tras la gala Asia's 50 Best Restaurants 2017 (Mejores 50 Restaurantes de Asia 2017) en el hotel W.

El emprendedor indio se formó en elBulli, donde aprendió las técnicas de la cocina molecular, antes de abrir en 2010 Gaggan, situado en una casa de madera colonial reformada en una pequeña calle de Bangkok.

Anand señaló que el año pasado trabajo más que nunca para seguir ofreciendo los mejores sabores indios elaborados innovación, como la "la explosión de yogur", un plato que ideó gracias a la inspiración de Ferran Adriá.

Lamentó el tiempo que no ha podido pasar este año con su familia debido a la intensidad de trabajo y el estrés por innovar, que incluso provocaron que se marcharan algunos miembros de su equipo del restaurante, también llamado el "laboratorio".

"Este año realmente necesito esto (el premio), realmente trabajé duro... Para dárselo a mi esposa y que no me culpe porque no soy un buen padre", dijo con humor.

Gaggan ofrece a sus comensales un menú cerrado de 18 entrantes y platos, que incluyen "frutos secos en una bolsa comestible" o las tradicionales samosas.

El chef indio, que también se consideró un hombre con "suerte", manifestó que tiene ganas de asistir a la gala de los mejores restaurantes del mundo que tendrá lugar el próximo abril en Melburne (Australia).

Otros premiados en la noche fueron el Restaurant André en Singapur en el segundo puesto, seguido de Amber (Hong Kong), 8 1/2 Otto E Mezzo Bombana (Hong Kong), Nahm (Bangkok), Narisawa (Tokio), Nihonryori Ryugin (Tokio) y Ultraviolet (Shanghái).

El español José Luis "Chele" González, que ha trabajado en elBulli, Arzak o Noma, alcanzó el puesto 35 con su restaurante Gallery Vask en Manila, al tiempo que fue nombrado el mejor de Filipinas.

Entre los premios individuales, la china May Chow fue elegida la mejor chef femenina, el japonés Kazutoshi Narita fue galardonado como el mejor repostero y el australiano Dave Pynt, que fue aprendiz en el asador Etxebarri en España, fue nombrado el mejor cocinero por el resto de los chefs.