Emilio de Dios: "Consensuamos que lo más sensato es que yo no siga"

Lugo, 21 feb (EFE).- Emilio de Dios, director deportivo del CD Lugo hasta este lunes, ha afirmado que el club le comunicó que no pensaba en él "como opción de futuro" y por eso las dos partes acordaron que "lo más sensato" es que no continuara en el club, al que llegó el pasado verano y del que ya se ha desvinculado.

De Dios se remitió a la nota de prensa que hizo público el club para comunicar la resolución de la relación contractual.

"La nota del club es meridianamente clara, no piensan en mí como opción de futuro para la dirección deportiva del club, nos sentamos el presidente y yo y consensuamos que lo más sensato es que yo no siga dentro del club para que el club se reorganice a su manera y yo me busque mi futuro profesional", apuntó, en declaraciones a Cope.

El exdirector deportivo del Lugo explicó que su "puesto" en un club es "de confianza" y "si ahora no se dan las circunstancias para que continúe será porque hay cosas que no le gustan al club y es respetable".

"Espero que les vaya estupendamente porque el club merece seguir en línea ascendente", deseó al Lugo, en el que ha "trabajado muy a gusto" -dijo- en los últimos meses.

"Un director deportivo asume lo bueno, lo regular y, sobre todo, lo malo", zanjó Emilio de Dios, que en su carrera estuvo ligado al Real Sporting de Gijón 18 años, los últimos seis como director deportivo, y también pasó por el Racing de Santander.