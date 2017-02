Disidente "El Sexto" descarta mejoras en Cuba mientras Castro dirija el país

Ginebra, 21 feb (EFE).- La normalización de las relaciones con Estados Unidos y la relativa apertura de la economía de Cuba no han supuesto mejoras para los derechos humanos o las condiciones de vida del pueblo cubano, pese a que en ciertos círculos se pueda creer lo contrario, según el activista grafitero Danilo "El Sexto" Maldonado.

"Yo soy artista y me han detenido varias veces, me han secuestrado, me han golpeado y me han quitado el material de pintura sin explicación y no hay nadie que responda por esto", relató en una entrevista con Efe durante su participación en la Cumbre de Ginebra sobre los Derechos Humanos y la Democracia.

Según el artista, quien entre 2014 y el pasado enero ha sufrido dos periodos de detención que lo llevaron a pasar confinado prácticamente un año en total, la libertad de los presos de conciencia en Cuba es cosmética porque unos salen, pero otros entran en prisión.

"No hacemos nada consiguiendo la libertad de los presos políticos hoy si mañana puede haber otros 80, que es lo que ha pasado. Les dieron la libertad a los 75 (detenidos en un episodio de represión en 2003), pero ahora hay 75 más", aseguró.

En el terreno económico, consideró que las reformas "sólo están enriqueciendo al régimen" comunista, mientras que la situación de los trabajadores sigue tan precaria como antes.

"Para los cubanos nada ha mejorado porque ellos trabajan, pero el Gobierno es el que se queda con el dinero. El salario promedio de cualquier trabajador en Cuba es de 30 dólares" al mes, lamentó.

"Siempre que el intermediario sea el Gobierno, seguiremos de rehenes", añadió el grafitero, quien en una ocasión pintó sobre dos cerdos los nombres de los hermanos Fidel y Raúl Castro.

Esa acción le valió su primera detención de ocho meses, a la que siguió una más reciente, cuando tras la muerte de Fidel en noviembre pasado escribió en una pared "Se fue".

"El Sexto" está convencido de que nada cambiará "mientras la raíz del problema, que son los Castro, no se resuelva, porque a ellos no se les abre ningún proceso, no responden a ninguna institución y siguen haciendo lo que les da la gana".

En su opinión, ese fue el gran "fallo" de las negociaciones que Estados Unidos entabló con Cuba para la normalización de las relaciones bilaterales: "dar un poder excesivo a los personajes que tienen como rehén al pueblo cubano".

Lo que sí reconoció el joven, que cumplirá 34 años en abril, es que como parte de ese diálogo se diera el hecho trascendental del encuentro del entonces presidente, Barack Obama, con miembros de la oposición durante su visita a la isla, "cosa que nunca había sucedido".

"El Sexto" expuso recientemente sus puntos de vista sobre la situación de Cuba en Washington, frente a un grupo de legisladores en el Senado de EEUU, quienes se interesaron por su caso y le preguntaron cómo podían ayudarle.

"Yo les dije que no se trata de ayudarme a mí, sino de ayudar a once millones de cubanos", comentó.

Les instó a reflexionar por qué, si en el pasado EEUU optó "por ir buscar a Pablo Escobar o a (Osama) Bin Laden", no se hizo lo mismo "con estos personajes que (en Cuba) han permanecido en el poder por la fuerza y han cometido asesinatos por los que no han respondido".

Maldonado mostró cierta incredulidad de que la posición de EEUU cambie radicalmente con la nueva Administración que está en la Casa Blanca, donde ve más bien desinterés hacia Cuba.

"No creo que al presidente (Donald) Trump le interese (la situación de Cuba), porque tampoco le interesan los derechos humanos en el propio país y utiliza palabras de división", opinó.