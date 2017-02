Disfrutar y no tener lesiones, objetivo del Liberbank ante el Barcelona Lassa

Cuenca, 21 Feb (EFE).- El Liberbank Ciudad Encantada recibe mañana (20.30 horas), en partido adelantado a la jornada, al Barcelona Lassa, por culpa de sus obligaciones europeas, con la intención de disfrutar y no tener lesionados.

El encuentro parece un poco más igualado, aunque sólo a priori, que en otras temporadas por el hecho de que los conquenses llevan seis jornadas sin perder, con cinco victorias y siguiendo esa racha positiva de resultados viene de imponerse a domicilio, el pasado sábado, al Quabit Guadalajara, en el derbi regional (28-31).

Una cuarta victoria consecutiva a domicilio que ha provocado euforia en la afición conquense que, en más de un centenar, se dio cita en la capital alcarreña.

"La victoria en Guadalajara es como consecuencia de lo que estamos haciendo sobre la pista, es decir, no dar nunca un balón por perdido y hacer una buena defensa", ha afirmado el técnico del Liberbank Ciudad Encantada, Lidio Jiménez.

Jiménez ha ampliado que "arriba somos los que somos y por eso hay que partir de la defensa" para opinar que la racha victoriosa es fruto "del trabajo que hacen los chicos en los entrenamientos", para mostrar su satisfacción porque "con la victoria en Guadalajara estamos prácticamente salvados y eso nos permitirá jugar tranquilos y sin presión".

En cuanto a la visita a El Sargal del líder, el intratable Barcelona Lassa, Jiménez ha admitido: "es cierto que estamos jugando muy bien, que llevamos una racha increíble, pero todo eso ante el Barcelona vale de muy poco".

Por eso, ha cifrado el objetivo de su equipo para este partido en "dar la cara, no ponérselo fácil, aguantar físicamente para no sufrir una derrota muy clara y, sobre todo, no tener lesiones".

"Es tiempo de disfrutar, tanto nosotros como la afición, porque equipos como el Barcelona sólo se ven una vez en directo al año", ha añadido.

Para este partido, si no hay contratiempos de última hora, Lidio Jiménez sólo tendría la baja de Nacor Medina, de larga duración, y el central Rafa López podría ser la novedad una vez que recibió el alta médica después de ocho meses sin jugar por una lesión.