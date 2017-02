David Castro: España es al triatlón lo que Kenia al atletismo

Madrid, 21 feb (EFE).- El albaceteño David Castro, que el año pasado revalidó en Burgas (Bulgaria) el título de campeón de Europa sub'23 de triatlón, disputará en marzo, en Abu Dabi, la primera prueba del Mundial, en la que representará a España junto al gallego Javi Gómez Noya -quíntuple campeón del mundo-, el balear Mario Mola, último oro mundial, y el toledano Fernando Alarza, bronce en 2016.

En una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar este martes en Madrid durante un acto de Roslain, nuevo reloj oficial de la federación española (FETRI), el "torero" de La Roda, una de las grandes promesas del triatlón español, explicó cómo afronta el nuevo curso, que arranca dentro de dos semanas en la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Pregunta: Arranca una campaña, si no clave, muy importante, ¿no?

Respuesta: Sí. Empezamos un nuevo ciclo olímpico, ya dejo la categoría sub'23 y ahora sólo me centraré en la absoluta. En las Series Mundiales y, en cuanto empiece el proceso de puntuación, a estar lo más alto posible en el ránking mundial.

P: En Abu Dabi competirán cuatro españoles. Uno de ellos es usted. El resto son Gómez Noya, Mola y Alarza. Suena muy bien, ¿no?

R: La verdad es que impone respeto y al mismo tiempo es una gran motivación. Siempre digo que la selección de España de triatlón se parece a la de Kenia de atletismo, porque sobran las palabras para hablar de Javi y Mario. Y Fernando Alarza, que fue campeón mundial júnior, ya hizo el año pasado podio en la general del Mundial, en la que ganó una prueba. Nos sobra palmarés.

El mero hecho de viajar con ellos y poder entrenar con ellos los días antes te sirve para aprender muchas cosas. Y motiva muchísimo.

P: Es la gran promesa. ¿Está preparado para el salto de calidad?

R: Ése es el objetivo: dar el salto de calidad. Y ser regular en las Series Mundiales. Intentar estar luchando para estar en el 'top 15' o el 'top 20'. Pero me falta ese puntito. El Mundial es un punto más que las Copas de Europa o las Copas del Mundo. Se va más rápido. Eso es algo que espero ir cogiendo con la experiencia, según vaya compitiendo en carreras importante.

P: Se acaba de enterar hace poco de que irá. ¿Se marca algún objetivo para la primera prueba de las "World Series", en Abu Dabi?

R: Obviamente, no es el objetivo de la temporada. Espero hacerlo lo mejor posible. Estoy motivado. Pero veremos qué nos encontramos. No creo que sea tan complicado como la temporada pasado, que era año olímpico. La gente se estaba jugando la clasificación y salía a tope. También yo iba sin presión. No sé cómo será. La idea es disfrutar y luchar. Estar atento, sobre todo, en la bici. A ver.

P: ¿Y cuál es, entonces, su objetivo, esta temporada?

R: La Copa del Mundo de Madrid. Nos motiva mucho. El circuito es exigente. Una carrera así en España, en la ciudad en la que vivo, con mi gente... motiva mucho. Las Copas del Mundo de España, sobre todo la de Madrid (la otra es en Huelva) son un objetivo que nos puede abrir las puertas a las Series Mundiales europeas. También lo será la Final del Mundial, en Rotterdam (Holanda).

P: Dentro del ciclo olímpico, ¿su meta es estar en los Juegos de Tokio 2020? ¿O quiere estar en Japón y luchando, además, por algo?

R: Sólo por el nivel que tiene España, el hecho de estar en unos Juegos representándola ya es motivo de orgullo, pero, además, implica que estés luchando seguramente por los diplomas o las medallas. Estar en la lucha con los españoles ya sería todo un logro. Intentaremos estar ahí, lo más cerca posible.

P: ¿España tiene demasiados gallos en el mismo corral? ¿O es bueno?

R: Es bueno. El nivel interno que nos da es la clave. Para poder vestir el 'mono' en una Serie Mundial ya te tienes que haber ganado un cierto nivel. No hay mejor lucha que la lucha interna en España. Nos hace mejores.

P: ¿Qué tal se encuentra, física y mentalmente?

R: Pues todavía me falta, creo. Pero en cuanto me ponga a hacer las maletas me cambiará el chip. Tengo ganas, porque ya llevamos cuatro o cinco meses sin competir. Y es una Serie Mundial. Pero habrá que ver lo que pasa.

P: Una de fútbol. ¿Sigue siendo del Atlético de Madrid?

R: Yo soy 'antimadridista'. Mientras que pierda el Madrid, me parece todo bien (ríe).

P: Pero ¿cómo dice esto? ¿No le riñen, por decir algo así?

R: Sí. Pero me da igual que me riñan (ríe).