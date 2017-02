Un cuarto de millón de personas podrían huir de Mosul occidental, según ACNUR

Ginebra, 21 feb (EFE).- La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) advirtió hoy que hasta un cuarto de millón de personas podrían abandonar Mosul occidental huyendo de la ofensiva del Ejército iraquí para recuperar la ciudad de manos del Estado Islámico (EI).

Según alertó en rueda de prensa Matthew Saltmarsh, portavoz del ACNUR, "se estima" que hasta 250.000 personas podrían abandonar sus casas para huir de los combates.

Desde que la ofensiva para recuperar la urbe comenzó el pasado 17 de octubre, 217.000 personas abandonaron la ciudad, de las cuales, 160.000 aún están desplazadas y aseguró que "muchos han vuelto a sus casas en zonas liberadas".

El ACNUR tiene en funcionamiento siete campos de refugiados y otro en construcción.

"Pero con el éxodo previsto de un cuarto de millón de personas, será imposible acomodar a tanta gente en los terrenos actuales. Hemos identificado otros terrenos que podrían usarse como campos si cambian las líneas de frente", especificó Saltmarsh.

Otro gran problema es que las condiciones en el lado occidental de la ciudad están empeorando día a día, según los testimonios obtenidos por el ACNUR.

"No hay suficiente comida, ni agua, combustible ni medicinas. La mitad de todas las tiendas están cerradas y la mayoría de las personas solo pueden acceder a agua no potable. Los precios de la comida están altísimos y hay familias que están quemando muebles, ropa y plástico para mantenerse calientes. Las condiciones se deteriorarán muchísimo si los civiles no pueden huir", sostuvo el portavoz.

Saltmarsh recordó que en la batalla para recuperar el este de Mosul la protección de los civiles fue una prioridad de los planes militares, y pidió que esta vez sea igual.

Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) indicó que tiene en la zona raciones de comida lista para ingerir para 770.000 personas, suficiente para las "primeras" necesidades de la totalidad de los atrapados en el oeste de la ciudad.