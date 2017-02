CEOE pide a la CE más apoyo para las Pymes en el mercado único europeo

Bruselas, 21 feb (EFE).- La presidenta de la Comisión de Emprendimiento y Pyme de la patronal europea "Business Europe" y directiva de CEOE, Marta Martí, pidió hoy a la Comisión Europea (CE) "actualizar la agenda política" con más facilidades de financiación, innovación y acceso a los mercados para los pequeños empresarios.

"La clave para que haya crecimiento en Europa es que las Pymes existan y sobrevivan", defendió en declaraciones a Efe Martí, tras inaugurar una conferencia sobre pymes y mercado único organizada por los empresarios europeos en Bruselas.

Martí subrayó que las pymes tienen "una fuerte presencia" en la economía europea y que, sin embargo, "éstas no están incluidas en la agenda estratégica" y se encuentran "no solo con el estigma social del riesgo a fracasar, sino con una barrera financiera".

"Crear más negocio requiere cambios en la política y en la mentalidad", dijo.

Martí defendió que la "economía real" de Europa está movida por las pequeñas y medianas empresas, con 23 millones de pymes en la Unión Europea (UE), que dan empleo a 9 millones de personas y representan un 99 % del tejido empresarial.

"El problema actual es que la CE legisla a tantos volúmenes que lo único que provoca son palos en las ruedas, por eso necesitamos que reduzca todo el trámite burocrático y administrativo para crear empresas, mantenerlas, intercambiar bienes y servicios por Europa", argumentó.

La empresaria defendió que el plan de inversiones europeo, el llamado "Plan Juncker", destinado a financiar proyectos a través del Fondo Europeo de Inversiones es una prueba de que "el dinero existe", pero lamentó que éste "no llega a las pymes y a las 'start ups' porque no llega a las necesidades de la economía real por el interés particular de los bancos comerciales".

"Si los bancos no quieren asumir el riesgo, el dinero no se materializa en las empresas", dijo, y destacó "el trabajo de muchas empresas para buscar métodos de financiación alternativos" como el "crowdfounding".

Martí aseguró que para las pymes la situación no ha mejorado desde el inicio de la crisis, y que "no ha habido un salto en términos de crecimiento, porque continúan castigando el día a día de la pyme con unos impuestos muy elevados y una recurrencia de trabas administrativas".

En cuanto al acceso de las pymes al mercado único europeo, aseguró que "sin unión fiscal", las empresas "no pueden avanzar en cuanto a innovación e internacionalización".

En el caso concreto de España, indicó, "no es nada fácil crear una empresa" y "un signo indicativo de que algo no funciona es que muchas, al cabo de un año, o cierran o se van fuera".

En este sentido, subrayó que el descuento de los seis primeros meses para los autónomos "no tiene sentido si no se amplía" porque "para consolidar una empresa hace falta tiempo".