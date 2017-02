Casillas: "No sé si es bueno o no ser médico, al afrontar una lesión propia"

Madrid, 21 feb (EFE).- La triatleta extremeña Miriam Casillas, olímpica en Río de Janeiro (Brasil), declaró a EFE este martes que no sabe "si es bueno o no ser médico" a la hora de afrontar lesiones propias, que su meta es hacer buenos resultados en el Mundial y que espera "tener un pico de forma importante en la Copa del Mundo de Madrid", el próximo 28 de mayo.

"A largo plazo, el objetivo serán los Juegos de Tokio. Pero como acabé el año lesionada, mi meta principal fue la recuperación. Ahora que ya estoy entrenando de forma normal, me centraré en las Series Mundiales. Y, luego, me gustaría tener un pico de forma importante en la Copa del Mundo de Madrid", indicó a Efe Casillas, nacida hace 24 años en Badajoz y que logró su clasificación olímpica al tiempo que acababa la carrera de medicina.

"Tuve una tendinitis aquílea justo en la última competición de la temporada. Estuve parada, sin poder correr, casi dos meses. Un poco antes de Navidades empecé otra vez a hacerlo y ahora ya estoy casi bien del todo", comentó la extremeña, que no estará presente en la primera prueba del Mundial, el primer fin de semana de marzo, en Abu Dabi.

"Mi decisión de no ir a Abu Dabi fue por eso, ya que todavía no estaba haciendo entrenamientos exigentes. Así que esperaremos, probablemente, a la siguiente prueba", declaró Casillas, que explicó a Efe que no sabe si para una deportista "es una ventaja o un inconveniente" el hecho de "ser médico", a la hora de afrontar una lesión propia.

"No lo sé (ríe). Los médicos siempre nos preocupamos más cuando la lesión es propia, por lo que sabemos. Le empiezas a dar vueltas a todas las cosas que pueden ser; y, casi siempre, te pones en lo peor. Es verdad que cuando es algo mío, prefiero dejarlo en manos de otro médico; y no me gusta meterme mucho en todas esas cosas" manifestó Casillas.

"Aunque también es cierto que a la hora de tratamientos y de otros cuidados, sí que lo entiendes todo un poco mejor", comentó a Efe, durante el acto de presentación de Roslain Sport como reloj oficial de la Federación Española de Triatlón (FETRI), Casillas, que "aún" debe "recuperar tres meses de prácticas" antes de comenzar a ejercer como profesional de la medicina.

"El año pasado, cuando viajaba para buscar la clasificación olímpica, desde marzo hasta junio no estuve en España. Tengo que recuperar esos meses de prácticas para acabar cien por cien la carrera. Y es lo que estoy haciendo ahora", explicó Miriam.

"No sé seguro cuándo debutaré en el Mundial. No sé si será en Gold Coast (Australia, en abril) o ya en Yokohama (Japón, en mayo). No lo sé aún", indicó la extremeña. "Me gustaría estar entre las 25 mejores en la Final del Mundial (en la localidad holandesa de Rotterdam, en septiembre). Y no sé si al empezar a competir más tarde podré lograrlo. Pero sí me gustaría entrar en el 'top 10' en alguna prueba", añadió.

"Quiero ser cada vez más regular en las Series Mundiales. Mi natación aún no es todo lo regular que yo quisiera. Y eso es lo que me falta para ser del todo competitiva y acercándome a los puestos delanteros", opinó Casillas.

"A largo plazo, el objetivo es estar en los Juegos de Tokio, pero lo mismo que hace dos años el objetivo era estar en Rio, ahora quiero estar en Tokio, pero quiero algo más. Aunque, bueno, quedan cuatro años", explicó la triatleta pacense, que admitió que "desde ese punto de vista, aunque nunca es bueno lesionarse, el momento en que" le "llegó la lesión, tampoco fue el peor posible".

Miriam no sabe si podrá igualar las cuatro comparecencias olímpicas que alcanzó en Rio de Janeiro la guipuzcoana Ainhoa Murúa.

"Lo que ha hecho Ainhoa es muy, muy difícil; y, a priori, me parece imposible, pero todo consiste en ir paso a paso. En Río, ella era la veterana; y yo, la novata. Pero esto es un proceso; y nunca se sabe. Igual cuando te das cuenta has ido a cuatro Juegos", explicó a Efe Miriam Casillas.