Zaza: "Ante el Real Madrid es muy complicado pero no imposible"

Valencia, 20 feb (EFE).- El delantero del Valencia, Simone Zaza, señaló que el partido que disputarán este miércoles en Mestalla ante el Real Madrid, aplazado de la primera vuelta del campeonato, será complicado de ganar aunque no imposible.

"Creo que el miércoles, si jugamos como el primer tiempo ante el Athletic, podemos hacer buenas cosas. Está claro que el Real Madrid es ahora el equipo más en forma de la Liga, será un partido muy difícil, pero no es imposible", señaló.

"Tenemos que poner todo lo que tenemos dentro, no solo los pies, sino también la cabeza y el corazón durante todo el partido", agregó el internacional italiano, que el domingo marcó su primer gol como valencianista y puso fin a una sequía de nueve meses sin anotar.

"Cuando metí el gol, antes de que la pelota entrara ya sabía que era gol, y durante ese segundo pasaron todos los momentos difíciles que he pasado en estos últimos seis meses. Fue una liberación porque no podía pedir nada mejor, marcar mi primer gol en Mestalla y fue increíble", apuntó.

"Estoy muy contento y feliz por el gol porque lo buscaba hace mucho tiempo, ahora espero continuar así, meter muchos goles para que el equipo gane. Creo que somos un equipo muy fuerte y esta no es la clasificación que merecemos", prosiguió.

Zaza reconoció que ha hablado con el madridista Álvaro Morata, con quien comparte una gran amistad desde que coincidieron en el Juventus de Turín.

"Ayer me llamó Morata, hablamos todos los días. Él cuando juega marca siempre y le he dicho que el miércoles no lo haga. Me ha dicho que está muy contento por mí y que nos veíamos el miércoles", relató entre risas.

El internacional italiano realizó sus declaraciones durante el acto de presentación del patrocinio de Reale Seguros, nueva aseguradora del club durante la dos próximas temporadas.

En el mismo, además del delantero estuvo presente la presidenta del club, Layhhon Chan, así como el entrenador Salvador González 'Voro'y el futbolista Martín Montoya, que junto a Zaza fue el protagonista del nuevo anuncio publicitario del Valencia y Reale.

El técnico del Valencia también se refirió al duelo del miércoles. "Es un partido que vamos a competir, no sé cual será el resultado porque enfrente habrá un gran rival, pero seguro que el equipo va a seguir en la misma línea, vamos a competir y los jugadores que salgan lo van a dar todo", señaló.

Por su parte, el lateral Montoya reconoció que, por su pasado como barcelonista, es un rival al que siempre le tiene ganas y desea derrotarle.

"Siendo culé, la rivalidad con el Real Madrid ha sido siempre increíble y el miércoles saldremos a ganar sí o sí. Queremos que la afición nos dé alas. Vamos a salir a dar la cara y tratar de ganar", declaró.