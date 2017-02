Simeone: "En estos partidos, la contundencia es clave"

Redacción deportes, 20 feb (EFE).- El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este lunes la "contundencia" como una "parte clave" del partido de ida y de la eliminatoria de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Bayer Leverkusen, del que espera su mejor versión de la temporada.

"En este tipo de partidos y de eliminatorias la contundencia es una parte clave del juego, más allá de la posesión, de la tenencia (de la pelota) y de todos los detalles estratégicos que uno puede intentar llevar a cabo. La contundencia termina decidiendo estos partidos", valoró en rueda de prensa en el Bay Arena de Leverkusen.

Ahí puso el foco el técnico en la última respuesta de su comparecencia antes del entrenamiento vespertino en el escenario del encuentro de este martes. Antes habló de otros muchos aspectos que configuran un choque exigente, como ya comprobó el Atlético hace dos años en la misma ronda y contra el mismo rival, al que superó en la tanda de penaltis del partido de vuelta en el Vicente Calderón.

"En estos últimos años venimos participando de forma asidua en este tipo de competiciones, pero la realidad es mañana. Nos vamos a encontrar con un equipo que despliega todo lo que quiere su entrenador: corazón, entusiasmo, intención, muchísima intensidad... De los partidos que hemos jugado en 'Champions', posiblemente es uno de los rivales más intensos a los que nos hemos enfrentado", avisó.

"Mañana nos encontraremos dos equipos que tenemos esa capacidad, que jugando en casa uno siempre tiene un poco más de valentía, pero me imagino un equipo replegado esperando que nosotros dejemos espacios por detrás para aprovechar la velocidad de su gente. Muchas veces el talento es importante, pero el corazón y la ilusión tienen mucho más lugar en el fútbol", pronunció después Simeone.

Y advirtió del nivel del Bayer Leverkusen en los dos últimos encuentros: "Seguramente se ha sentido mucho más cómodo. La presencia de Havertz y Brandt le da mucha velocidad y mucho juego entre líneas. Chicharito (Hernández) nunca terminas de encontrarlo, porque se mueve muy bien, sobre todo dentro del área...".

"Es un equipo al que respeto muchísimo, que siempre nos ha costado, que tiene un entrenador que trabaja extraordinariamente bien sobre todo en la faceta ofensiva y de salida de contragolpe, con la velocidad que tiene en las bandas, y eso nos va a llevar a encontrarnos con un partido duro y con alta presión", añadió.

En ese sentido, Simeone expuso que su equipo tendrá que "procurar saltar esa línea" de presión de su adversario. "Y después se verá de qué manera se juega el partido. Si partido, como normalmente lo hacen ellos, que es un equipo partido los cuatro de arriba y los seis de atrás, o se refugian para salir de contragolpe", apuntó.

"Ha demostrado que se ha levantado muchísimo, se le ve con confianza y nos vamos a encontrar con el mejor Bayer posiblemente de esta temporada", recalcó el técnico, que aún ve a su equipo, el Atlético, en "la línea de terminar" de encontrarse "definitivamente en el juego". En 2017, sólo ha perdido dos de trece choques.

"Seguimos intentando mejorar en la regularidad, encontrar los caminos que nos hagan sentir mejor en el campo y esa es la realidad del equipo hoy. Creo que ha crecido en este inicio de 2017 comparado con el final de 2016 y a partir de eso seguir intentando buscar. Creo que todavía tenemos margen de mejora, mucho, y ojalá que podamos entenderlo así porque ahí esté el salto de calidad", dijo.

El Atlético ha ganado sus dos encuentros más recientes en los últimos minutos. "Nosotros tenemos un buen plantel que sobre todo cuando los futbolistas que no empiezan el partido logran entrar bien al encuentro hay un salto de calidad y el rival ya no es el mismo que en el primer tiempo", opinó.

"Por eso, muchas veces me canso de decir que la calidad de minutos es mucho mejor que la cantidad de minutos. Cada vez que sucede esto dentro del equipo, termina haciendo partidos buenos, porque evidentemente cómo se empieza un partido en las dos partes no es lo mismo que cuando está terminando y vos tienes todavía tres futbolistas frescos para que sigan empujando y buscando donde pueden aparecer los errores. Pasó en Barcelona, con el Celta, con el Sporting...", repasó.

Una de las dudas del once está en el compañero del francés Antoine Griezmann en la delantera: Fernando Torres, el titular en los últimos cinco choques y autor de tres goles en los últimos cuatro partidos, o Kevin Gameiro, decisivo con tres dianas en el duelo del pasado sábado contra el Sporting de Gijón en El Molinón.

"Siempre es bueno e importante que los delanteros puedan marcar. Siempre hablamos que las características son totalmente diferentes de Fernando y de Gameiro. Siempre viendo el partido que tenemos por delante más los momentos individuales de cada uno me hace tener la posibilidad de contar con uno y contar con otro", explicó.

"Es verdad que muy pocas veces se ha dado que cuando han entrado Torres o Gameiro les he dado cinco u ocho minutos, siempre han tenido 30 minutos porque entiendo que son jugadores que tienen que tener más minutos al menos hasta hoy en lo que he ejecutado. Estoy contento de que vuelvan al gol, de que estén bien los dos y de que tengamos la oportunidad y la posibilidad, según el partido que creemos, de contar con uno o con otro; en realidad con los dos, porque uno estará en el once y otro entrará después", concluyó.