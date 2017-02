Setién: "Málaga nos ha superado en la primera parte y el resultado es justo"

Málaga, 20 feb (EFE).- El entrenador de Las Palmas, Quique Setién, comentó, después de perder contra el Málaga (2-1), que "sobre todo en la primera parte" el Málaga les ha superado, y les "apretado muy bien".

"Ha habido mucha intensidad en la presión, acompañado por poca valentía por nuestra parte para salir con el balón".

Setién, fue claro: "No nos ha ido bien, no hemos estado lucidos con el balón y nos ha ganado el espacio, ya que no hemos podido tener la pausa y la tranquilidad con el balón como solemos hacer".

"Tuvimos el acierto de ponernos con un gol de ventaja y era un premio extraordinario, porque luego ha llegado bastante rápido el empate con una parábola y un gol con un poco de suerte", añadió.

El técnico del equipo canario indicó: "En la segunda parte hemos tenido más el balón pero no hemos encontrado el camino del gol y no hemos estado todo lo bien que esperábamos", concluyó.