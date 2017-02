Profundo pesar en la ONU por la muerte del embajador ruso

Naciones Unidas, 20 feb (EFE).- Un portavoz de la ONU y representantes diplomáticos expresaron hoy su profundo pesar por la muerte del embajador ruso ante Naciones Unidas, Vitali Churkin, que pereció hoy en Nueva York tras sufrir un ataque al corazón.

"Estoy verdaderamente estupefacto", afirmó Farhan Haq, el portavoz adjunto del secretario general de la ONU, António Guterres, en una primera reacción cuando se enteró de la noticia en medio de la rueda de prensa diaria en la ONU.

Churkin, de 64 años, "ha tenido una presencia muy regular" en Naciones Unidas, donde representaba a su país desde 2006, agregó la fuente, que se mostró muy consternado cuando fue informada de las noticias que estaban siendo dadas a conocer desde Moscú.

La noticia se conoció mientras el secretario general de la ONU terminaba una gira oficial por Oriente Medio y Alemania y tiene previsto incorporarse a los trabajos de Naciones Unidas en Nueva York este martes.

Hoy, festivo en Estados Unidos, la ONU funcionaba con escasas actividades, sin sesión del Consejo de Seguridad, el órgano más importante de la organización.

El presidente de la Asamblea General de la ONU, Peter Thomson, de Fiji, se mostró "profundamente entristecido" por la noticia del fallecimiento de Churkin.

Rusia "ha perdido a un verdadero hijo y un gran intelectual internacional", agregó Thomson, que preside este año la Asamblea General.

Embajadores acreditados en la ONU, como el venezolano Rafael Ramírez, se unieron al pesar en la organización por este fallecimiento.

Churkin fue "un amigo y un gran diplomático", agregó Ramírez. El embajador holandés, Karel van Oosterom, calificó a Churkin como un "brillante embajador".

Por su parte, Samantha Power, que hasta enero pasado representó a Estados Unidos ante la ONU y tuvo frecuentes choques con Churkin en el Consejo de Seguridad, se mostró "devastada" por la noticia y calificó al embajador ruso como "un maestro de la diplomacia".

"Lo echaremos de menos profundamente", dijo, por su parte, el embajador sueco, Olof Skoog.

El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia que dio cuenta por primera vez del fallecimiento de Churkin no precisó detalles, pero medios locales dijeron que pereció tras un ataque al corazón en un hospital de Nueva York.

Según el diario "The New York Post", que no identifica a sus fuentes, Churkin se encontraba en la sede de la misión rusa ante la ONU y hacia las 09.30 hora local (15.30 GMT) sufrió un ataque al corazón.

El diplomático fue trasladado urgentemente al Hospital Presbiteriano de esta ciudad, inconsciente, y posteriormente fue dado por muerto en la unidad clínica.