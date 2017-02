El piloto Marc Márquez, Premio Internacional Ciutat de Lleida

Lleida, 20 feb (EFE).- El Ayuntamiento de Lleida ha otorgado hoy al piloto Marc Márquez el Premio Internacional Ciutat de Lleida 2016, un galardón que llega a su octava edición y con el que se reconoce la trayectoria del piloto de Cervera, vigente campeón de MotoGP.

Con el galardón se quiere subrayar también la aportación del piloto al conocimiento internacional de Lleida y de su entorno geográfico.

Márquez se ha mostrado muy feliz de poder recibir este galardón y ha asegurado que "es un honor poder llevar el nombre de Lleida y el de Cervera por todo el mundo".

A pesar de los numerosos premios que ha recibido ahora a lo largo de su carrera el piloto ha asegurado: "Seguiré siendo como soy, y si no, pues me avisáis y me lo decís a la cara".

"Lo que más me gusta es recibir estos premios en casa, en el entorno donde he crecido, pero quiero destacar que detrás mío hay todo un equipo y una familia que son una de las principales razones por las cuales estoy aquí, porque este deporte no es tan individual como parece", ha señalado.

El alcalde de Lleida, Àngel Ros, por su parte ha destacado el orgullo que supone para la ciudad tener un representante como Marc "que habla el idioma del deporte con acento de Lleida y que lleva el mensaje del deporte, con toda su riqueza, por todo el mundo".

Ros ha destacado "la humanidad, los valores y el compromiso" de Márquez y ha asegurado que "es un gran embajador de las tierras de Lleida, que personaliza los deportistas de elite en los cuales se reflejan niños y jóvenes".

Marc Márquez nació en Cervera en 1993 y es uno de los pocos pilotos de motociclismo que ha ganado campeonatos en tres categorías diferentes: en 2010 fue campeón en la categoría de 125cc, con 17 años, y en 2012, lo fue de Moto2. El 2013 y 2014 se proclamó campeón de MotoGP, y recientemente, en 2016, se ha vuelto a proclamar campeón del mundo en esta categoría.

En la ceremonia de hoy, el piloto ha estado acompañado por sus familiares y por el también campeón del mundo y miembro de su equipo profesional, Emili Alzamora, entre otros.

Durante la ceremonia de entrega del premio, que ha tenido lugar en el salón de plenos del ayuntamiento, han entregado a Márquez el galardón, de carácter honorífico, que consiste en una reproducción del Bronce de Ascoli, un documento legal de bronce del año 89 a. C. aparecido a la localidad italiana de Ascoli en 1909, que reconocía la ciudadanía romana a un grupo de caballeros hispanos.

Es el documento más antiguo donde aparece, por primera vez, el nombre en latín de la ciudad de Lleida (Ilerda) y es la primera muestra original existente que representa la vinculación de Lleida con el exterior.

Según ha recordado el Ayuntamiento de Lleida, un jurado, formado por personas de reconocida trayectoria internacional, hizo público su veredicto el pasado 7 de julio, tras estudiar las diferentes candidaturas presentadas.

La periodista y ex corresponsal de TVE en China, Rosa Maria Calaf, como presidenta del comité evaluador, fue la encargada de hacer público el nombre de Marc Márquez como ganador de esta edición.

El resto del jurado lo formaron el catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales a la UdL Albert Galinsoga; el presidente del grupo Ros Roca y expresidente del Consejo Social de la UdL, Ramon Roca; el periodista y ex director de La Vanguardia, Lluís Foix; el teniente de alcalde y concejal de Promoción de la Ciudad, Rafael Peris; y el ganador de la edición del año pasado, Néstor Bayona.

Tras el acto oficial, el piloto ha señalado que espera que el próximo galardón que consiga sea el de un nuevo título de campeón del mundial de moto GP, competición que empieza dentro de un mes y para la cual ya se está preparando.

"Hay los rivales de siempre, Valentino (Rossi), Jorge (Lorenzo) con la Ducati, que le está costando más pero yo no lo descarto, a mi compañero de equipo tampoco (Dani Pedrosa) y quizá el nuevo es Maverick Viñales, que el año pasado ya ganó muchas carreras e hizo podios con la Suzuki y este año se ha subido a una moto que viene de ganar títulos", ha concluido.