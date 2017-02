Mantovani sobre el penalti a Neymar: "Para mí no es. Exagera"

Madrid, 20 feb (EFE).- El argentino Martín Mantovani, defensa central del Leganés, se refirió este lunes al penalti cometido sobre el brasileño Neymar en el duelo que midió a su equipo contra el Barcelona y que sirvió a los azulgranas para llevarse la victoria por 2-1 en los instantes finales.

"Él vuela. Sale disparado. Parece que le pegan un tiro. Da una pirueta muy importante. Para mí no es penalti. Exagera. Hay veces que te ponen trampas y hay veces que caes. Yo caigo en el juego de él", indicó Mantovani en declaraciones al programa 'Jugones'.

Asimismo explicó cómo vivió la acción desde su perspectiva: "Justo en el momento en el que él mueve el balón hacia la derecha yo me doy la vuelta, me desentiendo de la jugada. Pierdo de vista los brazos para darle la intención al árbitro de que yo no quiero ir a buscar al jugador, sino que él me viene a buscar a mi".