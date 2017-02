Guardiola considera que Marcelo Bielsa es el mejor entrenador del mundo

Redacción deportes, 20 feb (EFE).- El español Pep Guardiola, técnico del Manchester City inglés, afirmó este lunes que a su juicio el argentino Marcelo Bielsa es el mejor entrenador del mundo.

En la previa del enfrentamiento de la Liga de Campeones ante el Mónaco, Guardiola se refirió al exseleccionador de Argentina y Chile, extécnico de equipos como Newell's, Atlas de Guadalajara, América, Vélez Sasrsfield, Espanyol, Athletic y Marsella, y aseguró que su admiración hacia el próximo técnico del Lille francés -a partir del 1 de julio- es "enorme".

"Hace mejores a los jugadores. Aún no he conocido a ningún jugador que haya entrenado con Bielsa que hable mal de él. Me ayudó mucho con sus consejos y cuando puedo hablar con él siempre me ayuda", indicó Guardiola ante los medios, a los que indicó que con Bielsa no cuentan cuántos títulos tiene, sino la influencia en el fútbol.

En cuanto al enfrentamiento de 'Champions' advirtió del potencial del Mónaco. "Como espectador es bonito verles jugar. Estoy muy impresionado por los buenos, fuertes y físicos que son", aseguró.

"Los laterales juegan como extremos, los extremos como centrocampistas ofensivos. Los dos delanteros son muy luchadores y en el área Falcao y Germain te matan", apuntó el técnico del Manchester City.

"Los dos centrocampistas son inteligentes, fuertes físicamente y con llegada al área. Son un conjunto muy completo, el más goleador de Europa. Así que será un cruce complicado", agregó Guardiola, que ensalzó la aportación del delantero colombiano Radamel Falcao.