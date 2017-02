EEUU da de plazo hasta fin 2017 para que aliados aumenten contribución a OTAN

Bruselas, 20 feb (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dio hoy de plazo hasta finales de 2017 para que Canadá y los aliados europeos hagan "progresos reales" en su inversión en defensa y el reparto de cargas en la Alianza.

"El presidente (de EEUU, Donald Trump) y el pueblo estadounidense esperan que nuestros aliados mantengan su promesa y hagan más por nuestra defensa común", indicó Pence en una rueda de prensa en la sede de la OTAN en Bruselas, tras reunirse con el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg.

"El presidente espera progresos reales para finales de 2017", apostilló.

Pence recordó que EEUU "provee más del 70 % del coste de la OTAN hoy y estamos comprometidos con nuestra parte, pero ha llegado el momento de que los aliados den un paso al frente".

Así, a pesar de que los líderes aliados se comprometieron en la cumbre de la OTAN de Gales en 2014 a elevar su gasto en defensa al 2 % del PIB en una década, "muchos aliados, algunos de los más grandes, aún no llegan cumplir esa meta mínima".

El vicepresidente recordó las palabras del jefe del Pentágono, James Mattis, la semana pasada en su primera reunión ministerial en la OTAN: "Si ya tienen un plan (para llegar al 2 %), acelérenlo, y si aún no lo tienen, procúrense uno", dijo.

Pence dijo que el compromiso de su país con la OTAN, que calificó de "alianza histórica", "está claro", pero pidió a los aliados "acciones y no palabras" y un "progreso constante en su compromiso con la defensa común".

Preguntado por si EEUU recortará su apoyo a la Alianza si los aliados no invierten más, respondió: "No sé cuál es la respuesta, pero sé que la paciencia del pueblo estadounidense no va a durar siempre".

"Mattis habló aquí muy claro sobre la frustración del pueblo estadounidense. Nuestro país ha hecho continuas inversiones en la seguridad europea y vemos que los países europeos se quedan atrás", comentó.

Pence señaló que "el compromiso que nos hemos hecho mutuamente, que el pueblo estadounidense está manteniendo con el europeo y la OTAN, es que esperan que los aliados en Europa mantengan su voluntad".

En cualquier caso, dijo que con el "liderazgo" de Stoltenberg, que ha convertido en su "primera prioridad" el incremento del gasto en defensa, y tras haber hablado con diferentes países, "me siento muy animado sobre el progreso".

"Los europeos no pueden pedir más a EEUU si no comprometen más", coincidió Stoltenberg, quien destacó como positivo que los aliados hayan detenido sus recortes en defensa y empiecen a invertir la tendencia.

Pence también instó a la OTAN a intensificar sus esfuerzos para "cortar la financiación del terrorismo", y agregó que EEUU seguirá pidiendo a Rusia "rendir cuentas" por la crisis separatista en el este de Ucrania "incluso cuando buscamos un nuevo terreno común, que el presidente Trump cree firmemente que puede encontrarse".