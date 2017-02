Deportistas opinan que "el cambio real en la homofobia pasa por el fútbol"

Madrid, 20 feb (EFE).- Víctor Gutiérrez, jugador de la selección española de waterpolo, o Gema Hassen-Bey, medallista paralímpica de esgrima, fueron dos de los ponentes de una mesa de debate en la que se trató el tema de la homofobia en el deporte y en el que se apuntó que "el cambio real" en ese ámbito está en el fútbol.

Desde hace unos años se celebra en España el Día contra la LGTBfobia en el Deporte el 19 de febrero, en memoria del malogrado deportista inglés Justin Fashanu, el único futbolista profesional en salir del armario estando en activo, en 1990, y que se suicidó en 1998.

Con motivo de esta fecha, Arcopoli y la Federación nacional de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales organizó en el INEF de Madrid una mesa redonda de debate con varios representantes del mundo del deporte para tratar el tema de la homofobia.

"En España hay homofobia, miedo y rechazo a lo diferente. Creo que tanto las instituciones públicas como los clubes deben respaldar la salida del armario de deportistas porque se romperían tabúes y se normalizaría la situación, pero no interesa", dijo el jugador de waterpolo Víctor Gutiérrez.

Para Gema Hassen-Bey existe en la sociedad "un resquicio machista y es positivo que las instituciones respalden a los deportistas" en estos temas para ayudar a la "normalización e integración", puesto que "existe la barrera de la sociedad".

"Tiene que haber más mujeres en órganos de gestión y el mundo del deporte tiene que ser más inclusivo desde el lado de las asociaciones, instituciones y deportistas, porque se transmiten valores como juego limpio o diversidad", confesó Gema, que opinó que "es igual de lícito dar el paso para salir del armario como no darlo".

El periodista deportivo Juan Antonio Alcalá aseguró que "la experiencia en el fútbol es triste y deprimente" a la hora de denunciar la homofobia y puso el ejemplo de lo ocurrido hace unos meses en el derbi entre el Atlético y el Real Madrid y en el que Koke llamó a Cristiano Ronaldo "maricón de mierda" y el futbolista portugués le respondió "maricón sí, pero forrado de pasta".

"No hubo reprobación de la LFP y la Comisión Antiviolencia, que tan digna se pone en asuntos de racismo, como debe ser, que es intolerable, no dijo ni pío. Parece que estos insultos están aceptados y me parece escandaloso", dijo Alcalá, que opinó que "se dan las condiciones para que un jugador, de un equipo de súper elite, salga del armario".

"Con las empresas del marketing global no pasaría nada. No creo que en el 2017 una empresa dejase de patrocinar a un equipo grande, ya sea Real Madrid u otro, si un jugador sale del armario", declaró Alcalá.

Esa misma opinión la compartió la periodista Paloma del Río, que apuntó durante su intervención que le parece "hipócrita que desde el deporte se intenten transmitir unos valores que luego no se defienden".

"Hay que implicarse, mojarse y hacer algo efectivo. Es contradictorio con lo que se intenta transmitir desde el mundo del deporte, puesto que debe haber un respeto integro por el rival", manifestó Paloma del Río.

La mesa redonda de debate fue moderada por Rubén López, vocal de Deportes de FELGTB y portavoz de Arcópoli.