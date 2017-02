David García: "Vamos a seguir peleando hasta morir"

Pamplona, 20 feb (EFE).- El jugador de Osasuna David García ha manifestado este lunes que van a "seguir peleando hasta morir", después de haber encajado una nueva derrota en LaLiga Santander, de la que el equipo navarro es colista, a ocho puntos de la permanencia a falta de quince jornadas para la conclusión del campeonato.

"Está siendo un año duro y jodido", ha asegurado David García, quien ha subrayado que la afición es "lo mejor" que tiene Osasuna y por eso el vestuario 'rojillo' solo puede pedirle que "siga al pie del cañón como lo ha hecho toda la vida".

"Nosotros vamos a seguir peleando hasta morir y necesitamos a la afición más que nunca", ha afirmado el futbolista navarro en rueda de prensa tras el entrenamiento en las instalaciones de Tajonar.

Ha señalado que el vestuario mantendrá las "esperanzas" de permanencia "hasta el último minuto" y ha añadido que "juntos", con la afición, deben intentar la salvación.

David García ha reconocido no obstante que tras una nueva derrota, contra el Celta en Balaídos, se recortan las opciones al quedar una jornada menos, si bien mantienen en ocho puntos la diferencia con la permanencia.

"Seguimos a ocho puntos, pero el tema está complicado. Tenemos que seguir peleando cada fin de semana e intentar sumar de tres en tres", ha dicho.

Ha apuntado que no les debe importante jugar en casa o fuera ni el rival de cada fin de semana, ya que "solo vale ganar y espabilar desde ya".

Osasuna, que únicamente ha ganado un partido de Liga, es colista y el equipo que más goles encaja del campeonato (52 en 23 partidos), más de dos por encuentro.

A juicio de David García, se trata de un problema "global", de "trabajo de grupo", ya que la mentalidad defensiva de un equipo se exige "desde el delantero hasta el portero".

El conjunto entrenado por el serbio Petar Vasiljevic sumó en Vigo su tercera derrota consecutiva y encajó tres goles por tercer partido seguido.

"Es evidente que cuanto te meten tres goles no has hecho bien las cosas. Desde el principio no salimos con la misma hambre de otros partidos. Nos tiene que servir para aprender y no cometer los mismos errores", ha dicho.

Ha afirmado que tienen una "presión muy grande" y es "complicado estar tantos partidos ahí abajo", pero ha subrayado que deben ser "fuertes mentalmente" para intentar alcanzar la permanencia en la primera temporada del equipo tras el ascenso del año pasado.