Chapado: "El atletismo español vuelve a ilusionar"

Salamanca, 20 feb (EFE).- Los campeonatos de España en pista cubierta de Salamanca, descritos como "fantásticos, de los mejores de la historia" por el presidente de la Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, han devuelto al atletismo español, a su juicio, "la capacidad de ilusionar al aficionado".

Desde que fue elegido presidente, en noviembre pasado, "ha habido momentos mejores y peores", admitió en declaraciones a EFE, "pero en dos meses -apuntó- sí que hemos transmitido esa capacidad de ilusionar al aficionado, de hacer un atletismo más atractivo".

"Salamanca 2017 será recordado como uno de los mejores campeonatos de pista cubierta de la historia. Grandes marcas, récords, emoción, aficionados apasionados y volcados con el rendimiento de los atletas", escribió Chapado en twitter.

El presidente destaca, en primer lugar, la afluencia de público. "Ya no nos acordábamos de ver una instalación llena, con gente esperando que se quedó sin entradas, pero sobre un campeonato lleno de momentos históricos, como el de (Óscar) Husillos (que batió emn récord nacional de 400) o el de Ruth Beitia haciendo otra vez una de las mejores marcas del mundo (1,96)".

Chapado destacó también las finales de 800 y 1.500, así como la actuación de "los jóvenes en pruebas de velocidad, especialmente en 200, junto a recuperaciones importantes como las de Pablo Torrijos (triple) y Eusebio Cáceres (longitud)".

"No me quiero olvidar de nadie porque han sido unos campeonatos fantásticos, y sobre todo esa sensación de unión entre el público y el atleta, de volver a ilusionar con las actuaciones. Esto tiene que ser el comienzo de la recuperación de un movimiento de aficionados alrededor de este deporte", declaró a EFE.

En materia estrictamente deportiva, se mostró "ilusionado" porque observa que "los atletas españoles llegarán en una gran forma a los Europeos de Belgrado", que se disputarán del 3 al 5 de marzo.

Con respecto al accidente de Nuria Fernández, que abandonó la pista con el rostro ensangrentado tras sufrir una caída en la última vuelta de la final de 1.500, el presidente explicó: "Siempre es penoso ver caer a una atleta que se está jugando una medalla, con tan mala fortuna que se ha golpeado con el bordillo. Se ha abierto una herida aparatosa, aunque no grave, pero siempre es duro ver cómo una atleta ve frustrado su trabajo de esa forma".

En materia técnica, sobre la descalificación incorrecta de Mario López en series de 60 lisos, que le obligó luego a correr en solitario una repesca para meterse en la final -en la que fue segundo-, Chapado admitió que "siempre hay un poco de polémica, sobre el tema de los tacos de salida, la parte electrónica. Aunque marcaban las nulas, visualmente no se apreciaba, pero esto es tecnología y a veces puede dar estos problemas".

"Me quedo, sin embargo, con estos grandes momentos, con ver un estadio otra vez lleno, la gente vibrando de pie y que estos atletas ilusionen a los niños para que vengan al atletismo", afirmó.

Al hablar de expectativas para los Europeos en sala de Belgrado, pormenorizó: "Ruth está entre las mejores del mundo, Husillos acaba de hacer la segunda mejor marca europea y la sexta del mundo, Marc Alcalá ha dado una sensación tremenda en el 1.500, los tres de 800 y Esther Guerrero están muy bien, Torrijos y Eusebio van a tener opciones de medalla".

"Y no podemos olvidarnos de Orlando Ortega (subcampeón olímpico de 110 m vallas), que dio una sensación fantástica y de no haber sido por esa salida nula que no oyó en la final, habría batido otra vez el récord de España (de 60 vallas). Entre Andrew Pozzi y Orlando va a estar la medalla de oro en Belgrado, seguro", apuntó.

Chapado considera que "hacía mucho tiempo que no se veía un campeonato con estas expectativas, sobre todo la juventud, porque empieza a verse un gran nivel juvenil y júnior".

"Y ahora tenemos el mitin de Madrid (el viernes 24), que va a ser una grandísima competición, no solo por los atletas que han estado aquí en Salamanca, sino por figuras internacionales y campeones olímpicos como (la etíope) Genzebe Dibaba o (el portugués) Nelson Evora. Va a ser una gran fiesta, y a ver si Madrid responde tan bien como ha respondido Salamanca", concluyó.