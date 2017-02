Berlín ve inaceptable Moscú reconozca documentos de separatistas en Ucrania

Berlín, 20 feb (EFE).- El Gobierno alemán tachó hoy de "inaceptable" el decreto por el que Rusia reconoce los documentos de viaje emitidos por las "autodenominadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk", regiones separatistas del este de Ucrania donde se enfrentan las tropas ucranianas y los rebeldes prorrusos.

El portavoz de la Cancillería, Steffen Seibert, y el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Martin Schäfer, consideraron que esa norma es "cuestionable" desde el punto de vista del derecho internacional y afirmaron que es una "clara violación" tanto del espíritu como del objetivo de los acuerdos de Minsk suscritos por rusos y ucranianos en 2015.

El decreto fue hecho público el sábado mientras en Múnich los ministros de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y de Ucrania, Pavló Klimkin, con la mediación de Alemania y Francia, pactaban un nuevo alto el fuego en el este de Ucrania, tras diversos intentos fallidos de frenar los enfrentamientos.

El decreto, que para Kiev supone un reconocimiento "de facto" de Donetsk y Lugansk por parte de Moscú, no fue presentado durante esa reunión de Múnich y el portavoz del Ministerio alemán de Exteriores comentó que no podía decir si Lavrov no tenía conocimiento del mismo o sencillamente no habló de él.

Schäfer instó a reconocer la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y apeló a las parte en conflicto a respetar los acuerdos de Minsk.

Aunque Moscú sostiene que el objetivo del decreto es "defender los derechos y libertades de las personas y ciudadanos, guiándose por los principios y normas internacionales del derecho humanitario universalmente aceptados", Berlín cuestionó que esté respetando el derecho internacional, que fija que son las autoridades estatales quienes emiten pasaportes.