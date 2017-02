Valverde: Ha sido un resultado muy adverso pero lo peor son las dos lesiones

Valencia, 19 feb (EFE).- El técnico del Athletic Club, Ernesto Valverde, señaló en la rueda de prensa posterior al partido que su equipo perdió en Mestalla por 2-0 ante el Valencia que fue un resultado muy adverso, pero sobre todo lamentó las lesiones de Laporte y Aduriz.

"Ha sido un resultado muy adverso y lo peor es que tenemos dos jugadores lesionados y ya veremos el alcance de ambos casos, aunque Aduriz supongo que no podremos contar con él en dos o tres semanas", comentó.

Para Valverde fue clave para la suerte del partido la ocasión clara que falló su equipo a los doce minutos y que en la siguiente acción marcó el Valencia el primer tanto.

"Ha habido una situación en un minuto que ha decidido como iba ser el juego. Hemos tenido la acción de Lekue de marcar y en la siguiente han marcado ellos. Hemos empezado bien pero ellos con el gol se han tranquilizado, han confiado más en su presión y nosotros no hemos tenido una buena reacción", señaló.

"Pensaba que en el descanso podríamos rehacernos pero en la última jugada del primer tiempo llegó el 2-0. Luego en el segundo tiempo llegó la lesión de Aduriz y nos hemos quedado con diez. Hemos arriesgado mucho y nos podían marcar pero necesitábamos conseguir el 2-1 para tener alguna opción pero no ha sido así", dijo el técnico, quien reconoció que "nunca suelo agotar los cambios tan pronto, pero hoy no lo he hecho y ha salido mal".

Tras convertirse en el entrenador que más partidos ha dirigido al Athletic Club, Valverde comentó que "me siento igual, no tengo ningún súper poder, estoy igual que antes. Acabamos de perder por 2-0, pero es un orgullo haber estado tantos partidos con el Athletic. Hay que continuar adelante, pero son números importantes".

Por último, se refirió al Valencia del que dijo: "Le he visto bien. Creo que tiene buenos jugadores y un entrenador que aglutina el grupo alrededor de él. Voro es el mayor activo que tiene el Valencia hoy. Sus jugadores han apretado bien y tienen capacidad suficiente para resolver un partido y así ha sido".