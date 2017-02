De piscicultor de salmones a repartidor de comida a los niños desfavorecidos

Barcelona, 19 feb (EFE).- Hace 25 años, Magnus Macfarlane bebía una pinta de cerveza con su hermano en su población natal, Aberdeen, en Escocia, y la charla que mantenían les cambió la vida. Magnus pasó de ser piscicultor de salmones a recorrer el mundo con Mary's Meals, la ONG que preside, dedicada a alimentar a niños pobres en todo el mundo.

Macfarlane ha visitado Barcelona para presentar su nuevo libro "El cobertizo que alimentó a un millón de niños" (Planeta) y en una entrevista con Efe ha confesado que "la guerra de Bosnia fue el punto de inflexión".

"Empezamos a movernos para conseguir comida y ropa para ir hacia campos de refugiados en Bosnia", comenta Macfarlane, "pero no pensaba que al volver del viaje mi vida fuera a dirigirse a eso", "pensaba que sería cosa de semanas, quizás meses, pero no más".

Dos motivos principales empujaron a Magnus Macfarlane a emprender su viaje: "siempre he estado muy marcado por la fe de mis padres", proclama, "y también había veraneado en Bosnia de joven y ver esas imágenes por la tele me impactó especialmente".

Inspirado por sus padres y por la Madre Teresa de Calcuta, el empujón definitivo para cambiar radicalmente de vida fue que "cuando volvimos a casa, nuestro cobertizo estaba lleno de comida, de ropa, y la gente seguía llevando cosas. Entonces me di cuenta que sería más difícil parar de lo que había sido empezar", explica.

La organización presidida por Macfarlane nació con el objetivo de dar una alimentación adecuada a menores que no se lo pueden permitir, y ha estado presente en múltiples países, como Bosnia, Rumanía, Malawi, Somalia o Haití.

Macfarlane asegura que "es una gran satisfacción cuando encuentras a una persona cuya vida ha cambiado gracias al trabajo hecho" y pone el ejemplo de Jimmy, quien se benefició de la ayuda de Mary's Meals y ahora es un conocido cantante en Haití "que inspira a una generación entera".

Preguntado sobre qué no funciona en el mundo para que una ONG deba dar de comer a niños con pocos recursos, Macfarlane dice que "preferimos hablar de los niños, no de política. Sentimos que con Mary's Meals intervenimos en las cosas más cruciales, si no nos dirigiéramos ahí, nada más podría funcionar".

El antiguo piscicultor escocés explica que uno de los puntos fuertes de Mary's Meals es que "cuando alguien nos dona dinero sabe perfectamente el recorrido que este va a seguir", aunque "los efectos no son inmediatos" y hay que tener "una visión a largo plazo".

El presidente de la ONG afirma que "nosotros vemos que en general la gente quiere ayudar y cree que es posible construir un mundo mejor", y recuerda que, pese a su vocación, "para mí, mi prioridad es la familia: antes que nada soy padre y esposo", cosa que sería "ilógica" de no ser así.

Macfarlane asegura que, más allá del "beneficio que llega a los niños que alimentamos", le reconforta ver "el beneficio total" que genera Mary's Meals, y pone como ejemplo de éste el de un profesor que "me decía que sus alumnos cuando hacían listas de los regalos que querían recibir por Navidad, pedían dinero para Mary's Meals".