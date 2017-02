Jason: "Estamos haciendo todos un 'temporadón'"

Valencia, 19 feb (EFE).- El centrocampista del Levante David Remeseiro 'Jason' aseguró hoy que el equipo está haciendo "un temporadón" y está más cerca del objetivo que todos quieren, el ascenso.

"Roger está metiendo muchos goles también. Yo creo que todos estamos haciendo un 'temporadón' y estamos todos a un nivel muy alto. Ojalá sigamos en esa línea y consigamos lo que queremos", dijo en una entrevista concedida en el canal de televisión del Levante.

"Tener una cifra alta de goles en este año que el Levante ha apostado por mí, definitivamente, es lo mejor que me podía pasar a nivel individual. Y a nivel colectivo estar primeros y a punto de conseguir eso que todos queremos", añadió.

Jason, que ya ha marcado ocho goles en los 25 partidos que ha jugado esta temporada, restó importancia a su actuación individual, aunque sí que mostró su deseo de alcanzar el mayor número posible de goles. "No tengo marcado un número en concreto de goles, pero ojalá sean los máximos posibles", manifestó.

El centrocampista del Levante valoró positivamente la victoria ante el Córdoba (3-1) y destacó la tranquilidad que mantuvieron en los minutos finales para evitar "sufrir como en los últimos partidos". "Estamos en una buena racha de victorias en casa, sobre todo, sacamos los partidos bastante bien y esperemos seguir en esta misma línea", explicó.

"Nos empataron en una jugada de estrategia. En los partidos anteriores no nos habían hecho daño en jugadas de estrategia y es un dato que es curioso porque no estábamos encajando esos goles, pero el equipo supo volver a ponerse por delante y en los minutos finales tuvimos esa tranquilidad para no sufrir como en los últimos partidos", finalizó.