Madrid, 19 feb (EFE).- Las 5 claves de la vigésimo tercera jornada de LaLiga Santander fueron:

1. Bale aumenta el poder del líder

Recuperó Zinedine Zidane a una de sus grandes estrellas y celebró su vuelta a los terrenos de juego Gareth Bale marcando el tanto que sentenció un plácido triunfo ante el Espanyol. Los planes del técnico madridista se cumplen y con rotaciones, hasta siete cambios en su once, el Real Madrid se mantuvo firme e inaccesible para su rival. Por segunda jornada consecutivo Isco Alarcón fue protagonista repartiendo nuevamente dos pases de gol.

2. El barcelonismo señala a Luis Enrique y André Gomes

Con su equipo en el alambre y a un paso de enterrar sus opciones al título liguero, la afición del Barcelona señaló a Luis Enrique y André Gomes como principales responsables de la debacle europea ante el PSG. En plena depresión, el equipo menos anotador de LaLiga marcó y tuteó al Barcelona en el Camp Nou. Un penalti absurdo evitó el descalabro en el último minuto. De las paradas salvadoras de Ter Stegen al tanto no celebrado por Messi y su rostro serio camino de vestuarios. Las aguas bajan revueltas por la Ciudad Condal.

3. Gameiro, el 'pistolero' más rápido de LaLiga

El jugador con mejor promedio minutos-goles de la plantilla del Atlético de Madrid, saltó a El Molinón al rescate de un Atlético de Madrid que mostraba dudas frente al Sporting de Gijón, pero acaba encontrando continuidad en los buenos resultados. Con un triplete en cinco minutos, el delantero francés dinamitó la lucha por la titularidad en la delantera rojiblanca, y se convirtió en el 'pistolero' más rápido de la presente edición de LaLiga Santander.

4. Castillejo apaga una posible crisis en Villarreal

Una sola victoria en los últimos nueve partidos sumaba el Villarreal, que no sabía lo que era sumar tres de una tacada en sus tres últimas jornadas. Además, la derrota frente al Roma por 0-4 en la Liga Europa hizo mucho daño a un equipo al que se le avecinaba una posible crisis en el caso de no conseguir un buen resultado ante la Real Sociedad. No ayudó el desarrollo del partido en Anoeta, que parecía encaminado al empate sin goles después de las ocasiones que desperdiciaron ambos equipos. La aparición de Samu Castillejo en el minuto 94 cuando el partido estaba a punto de acabar, dio un respiro.

5. El Deportivo se acerca al peligro en plena caída

A tres puntos del descenso y con un 2017 negro, el Deportivo de la Coruña acabó con la paciencia de la afición de Riazor, superado por un Alavés que agudiza su crisis. Un penalti que no desperdició Manu García, fue suficiente para castigar la falta de puntería de un equipo que encadena seis partidos sin vencer, tres derrotas consecutivas y ni una sola alegría en el nuevo año. Gaizka Garitano comienza a estar discutido según su equipo se acerca al abismo.