Beitia: "La vida me sigue sorprendiendo con 37 años"

Salamanca, 19 feb (EFE).- Ruth Beitia, campeona de España de altura en pista cubierta por decimosexta vez, declaró a EFE que la vida le sigue "sorprendiendo con 37 años, a punto de cumplir los 38" y reiteró su consigna de "ir paso a paso".

"Estoy supercontenta. He vuelta a salir de lanzado y he tenido la sensación de que puedo enfrentarme ya con los dos metros. Tenía un problema de ajuste visual, batía algo lejos y caía sobre el listón, así que mi entrenador decidió el miércoles cambiar a la salida lanzada. Ahora hay que pulir la técnica, pero me he encontrado cómoda", explicó.

"La vida me sigue sorprendiendo con 37 años, casi 38. Igualar el récord de títulos de Manuel Martínez supone mucho para mí, porque es un atleta al que siempre he admirado. Ahora, paso a paso. Primero el viernes en Madrid, y luego el Europeo de Belgrado, con el objetivo de estar en la final", apuntó.