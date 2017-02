Baraja: "Igual no todo es problema del entrenador"

Madrid, 19 feb (EFE).- Rubén Baraja, técnico del Rayo Vallecano, asumió su "responsabilidad" por la derrota frente al Mirandés pero declaró que "igual no todo es problema del entrenador" en la mala dinámica de resultados del equipo.

Baraja, que sustituyó a José Ramón Sandoval a mediados de noviembre de 2016, ha sumado 13 puntos de 39 posibles desde que llegó al banquillo del Rayo.

"Los ánimos están bajos porque el equipo ha trabajado, pero la expulsión de Diego Aguirre ha sido determinante en el partido. La segunda amarilla no sabemos por qué sucede, pero cuando un equipo tiene una mala dinámica ésta puede ir a peor", dijo Baraja, que aseguró que "lo más importante es digerir lo que se ha vivido hoy".

Con esta derrota, el futuro de Rubén Baraja en el Rayo está en el aire puesto que se encuentra cuestionado por la directiva del conjunto madrileño.

"Lo que no está en mis manos no lo puedo valorar. Tengo que asumir mi parte de responsabilidad, los resultados nos son buenos, no lo puedo negar, pero creo que trabajo en la línea buena y hay que reflexionar. Igual no todo es un problema del entrenador", confesó.

"Llevo mucho tiempo en fútbol y hay que trabajar y creer. Cuando no estás bien cualquier detalle te cae en contra y asumo mi responsabilidad. Vine aquí para sacar otro resultado, tengo que asumirlo, pero es evidente que cuando el equipo lleva tanto tiempo en la situación que está no todo es cuestión del entrenador y hay otras circunstancias que hay que valorarlas", comentó.

"Lo que me compete a mí es tratar de levantar al equipo y para eso lucho y el trabajo tiene que dar resultados. No hay que decaer, hay que seguir caminando", concluyó.