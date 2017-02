De Arriba: "Me la he jugado, pero Kevin ha resistido mis tres cambios"

Salamanca, 19 feb (EFE).- El salmantino Alvaro de Arriba, subcampeón de España de 800, se mostró feliz con el segundo puesto después de haber intentado por todos los medios adelantar al campeón, Kevin López, que aguantó todos sus ataques.

"Me la he jugado. Tenía que intentar adelantar a Kevin y al mismo tiempo que no me pasara (Daniel) Andujar, con lo grande que es, porque ya me ha ocurrido alguna vez que me ha pasado y ya Kevin se ha marchado solo", explicó el salmantino.

"Le he pegado tres cambios en la última vuelta y para todos ha tenido respuesta, pero estoy muy contento, no solo conmigo mismo, sino por los tres que vamos al Europeo de Belgrado", apuntó De Arriba.

Su objetivo en los Europeos, que se disputarán en Belgrado del 3 al 5 de marzo, consiste "en llegar a la final", y luego "ver que pasa".

De Arriba disfrutó con el apoyo entusiasta de sus paisanos. "El público ha estado estupendo, me ha tratado siempre muy bien y es una satisfacción que los dos días las gradas hayan estado llenas", afirmó.