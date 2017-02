Alcalá, nuevo campeón de 1.500, niega el doblete a Mechaal

Salamanca, 19 feb (EFE).- El barcelonés Marc Alcalá se proclamó por vez primera campeón de España de 1.500 en pista cubierta con una marca de 3:52.38 al tiempo que impidió el doblete de Adel Mechaal, ganador del 3.000 el sábado, que soñaba con repetir su doble triunfo de hace dos años.

Alcalá tomó la cabeza del grupo a 800 del final e intentó sofocar a Mechaal, que pugnaba por adelantarlo a toda costa. A dos vueltas para la meta, éste lo consiguió, pero el atleta del Barcelona, a su vez, le pasó en el penúltimo giro, ya con carácter definitivo.

"He ido muy tranquilo. Íbamos muy lentos, pero en la última vuelta ya ha habido que correr a fondo. He intentado en todo momento no ceder a Mechaal la posición porque me sentía fuerte", declaró Alcala a EFE tras la carrera.

"En los Europeos, a luchar por todo. Tal vez haga un 800 antes, pero no sé. Sobre todo, entrenar de aquí a Belgrado. Es una alegría que el nivel del 1.500 español haya subido. Es el mejor de los últimos siete años", indicó.

Mechaal no pudo repetir el histórico doblete de 2015 (1.500 y 3.000), pero se va de Salamanca con un oro en 3.000 y una plata en 1.500 con 3:52.81. También subió al podio Llorenç Sales (3:53.57)

Mechaal compite en virtud de la cautelar que hace dos semanas el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en el caso de sus tres controles fallidos.