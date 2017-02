Valverde asegura que tiene un 80 por ciento de opciones de ganar la carrera

Sevilla, 18 feb (EFE).- Alejandro Valverde, líder de la 63 edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía, aseguró este sábado que tiene un 80 por ciento de posibilidades de ganar la carrera, que termina este domingo en Coín (Málaga) con la disputa de la quinta y última etapa.

"Me falta asegurar el 20 por ciento restante y conociendo a Alberto Contador estoy seguro de que intentará hasta el final ganar la Vuelta a Andalucía. Quedan todavía 155 kilómetros y no hay nada decidido, por lo que hasta que no cruce la meta no tendré nada seguro", indicó el murciano en Sevilla a la conclusión de la cuarta etapa de la carrera.

El vencedor de cuatro ediciones de la Vuelta a Andalucía teme las condiciones meteorológicas de la última jornada, con previsión de lluvia, que al recorrido entre Setenil de las Bodegas (Cádiz) y Coín.

"Los pronósticos es que hará acto de presencia la lluvia y este hecho motivará que se puedan producir cortes en la carrera. Deberemos estar atentos ante esta posibilidad para tratar de mantener la primera posición", apuntó Valverde, quien afrontará la última etapa con un segundo de ventaja sobre el madrileño Alberto Contador.