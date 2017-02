Scariolo lamenta que cada vez se vean menos jugadores españoles compitiendo

Vitoria, 18 feb (EFE).- Sergio Scariolo, seleccionador nacional de baloncesto, lamenta que los jugadores españoles sigan perdiendo peso en sus equipos en favor de los extranjeros, que también están llegando a las canteras de algunos clubes favorecidos por la actual legislación, lo que podría afectar al futuro de la selección.

"Cada vez lamentablemente (los clubes) enseñan menos jugadores españoles, pero es un discurso largo y que viene desde la presencia cada vez mayor de extranjeros también en las canteras", explicó el técnico italiano en una entrevista con la Agencia Efe en Vitoria, donde asiste a la Copa del Rey.

A su juicio, la actual normativa "no ayuda" a proteger a los jugadores nacionales y la norma del cupo parece "hecha a posta" para que los clubes puedan tener una cantera global mucho más amplia.

Porque al permitirles reclutar a foráneos con características morfológicas y físicas superiores a la de los españoles, "evidentemente a éstos les queda menos sitio cuando terminan sus categorías de júnior para ascender al primer equipo".

"Las normas -continuó Scariolo- son las que son, poco hay que añadir. Lo que sí que tenemos es que crecer en el nivel de trabajo y de reclutamiento, mejorar en la formación y adiestramiento y hacer todo lo posible para no desperdiciar recursos".

Lamenta que la actual legislación dificulte la progresión de las jóvenes promesas españolas "sobre todo cuando además traen a jugadores que tampoco van a marcar diferencias y que parece que solo sirvan para ganar el campeonato cadete júnior que otra cosa, y eso si que no tiene sentido".

"Pero no puedes hacer nada", admitió el preparador italiano, "si acaso solo llamar la atención de que necesitamos producir más jugadores" y trabajar más en su formación "porque no nos queda otra".

Si le diesen a elegir un deseo para resolver este problema, propondría abordar el asunto de la formación "como punto número uno del orden del día" en las reuniones de la NBA, Euroliga, FIBA y las distintas federaciones nacionales.

"Pero entiendo que es algo que sólo se podría hacer con una varita mágica, porque no creo que este aspecto tan importante esté arriba en la agenda de las instituciones, y con la NBA cada vez más atractiva y agresiva es un problema", dijo a Efe Scariolo, que confía en que haya "alguien" con capacidad de poder marcar esas agendas "y que en un momento dado sensibilice al resto".

Preguntado por si el futuro de la selección está garantizado por el hecho de ser campeones de Europa en varias categorías inferiores, refirió que los resultados a cualquier nivel tanto de clubes como de equipos nacionales "no son necesariamente un termómetro de cómo está un club o un país a la hora de producir jugadores".

"Porque hay algunos que tienen un tope competitivo en un momento dado pero cuando llegan a jugar con los mejores no pueden llegar, aunque ahora mismo te hacen ganar", añadió.

Según Sergio Scariolo, cuando se retire la generación dorada que ha hecho a España campeona de Europa y subcampeona olímpica en varias ocasiones, "igual no se vislumbran fenómenos como los que hemos tenido la suerte de disfrutar, pero creo que hay un grupo de jugadores para mantener la competitividad si lo hacemos bien".

"La cuestión es que tienes que hacerlo muy bien cuando llega el momento de entrenar y de competir" si se quiere mantener el nivel. "Se intentará bajar lo menos posible, pero esta claro que perderemos pronto a jugadores con un peso decisivo para nuestros resultados".

Respecto al actual nivel técnico de los clubes españoles, se congratulo de que aún sea bueno "en muchos equipos", ya que lo que ha caracterizado a nuestro baloncesto en los últimos años es que no destacan solo dos, sino que "siete, ocho o nueve" clubes tienen "recursos, jugadores y baloncesto" de calidad.

"Durante unos años, por la crisis, no ha sido tan evidente pero me parece que esa tendencia está volviendo a crecer, no sé si porque han subido los recursos o porque su bajada ha agudizado mucho el ingenio 'fichador', pero ya hay un buen nivel en un número alto de equipos", concluyó el seleccionador.