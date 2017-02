Sábado, 17 de febrero de 2017

Madrid (EFE).- Podemos ya tiene nueva dirección, una nueva portavoz en el Congreso, Irene Montero, y un nuevo objetivo: "redoblar" su "apuesta" de cara a las elecciones municipales y autonómicas, lo que sitúa a Íñigo Errejón en puesto de salida para poder concurrir como candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

SENTENCIA NÓOS

Arenas cree que la sentencia de Nóos muestra la independencia de los jueces

Madrid (EFE).- El vicesecretario de Política Autonómica y Territorial del PP, Javier Arenas, ha considerado hoy que la sentencia del caso Nóos es "expresión" del estado de derecho y del reconocimiento que todos los españoles deben tener a la independencia de los jueces.

ESPAÑA VENEZUELA

PP, PSOE y C's piden más implicación y presión internacional sobre Venezuela

Madrid (EFE).- PP, PSOE y Ciudadanos han pedido una mayor presión" internacional para que puedan ser liberados los políticos que están presos en Venezuela, principalmente el opositor Leopoldo López que lleva tres años encarcelado "injustamente", y para que el país lleve a cabo "una transición pacífica hacia la democracia".

PSOE LÓPEZ

López propone que secretario general solo pueda ser destituido por militancia

Almería (EFE).- El exlehendakari y candidato a dirigir el PSOE, Patxi López, ha propuesto hoy que un secretario general socialista que haya sido elegido por la militancia sólo pueda ser destituido por los militantes mediante una consulta.

PSOE SÁNCHEZ

Sánchez avisa al PP sobre presupuesto: "No confundan gobernar con chantajear"

Valladolid (EFE).- El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez ha avisado hoy al PP que si la opción que lidera para las primarias gana "no va a haber votos socialistas para políticas de derechas", en referencia a los presupuestos del Estado, y ha pedido a sus dirigentes que "no confundan gobernar con chantajear".

TRIBUNALES ERE

Rivera defiende que Cs "tenía razón" cuando exigió apartar a Chaves y Griñán

Madrid (EFE).- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha defendido hoy que su partido "tenía razón" cuando exigió a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán su apartamiento de la vida pública, frente a aquellos que les "dijeron de todo" por pedir la dimisión de estos.

REFUGIADOS ESPAÑA

Unas 160.000 personas participan en manifestación en apoyo de los refugiados

Barcelona (EFE).- Unas 160.000 personas, según la Guardia Urbana -más de 300.000, según la organización- han participado hoy en Barcelona en una manifestación para exigir a las autoridades españolas y europeas un mayor compromiso en la acogida de refugiados en Europa por los conflictos en sus países.

MARTA DEL CASTILLO

La Armada busca a Marta del Castillo en el Guadalquivir con alta tecnología

Sevilla (EFE).- Dos embarcaciones de la Armada, provistas de alta tecnología, han rastreado hoy durante todo el día hasta la puesta de sol la dársena del río Guadalquivir, en Sevilla, en una nueva búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo, asesinada hace ocho años por Miguel Carcaño, que cumple condena en la cárcel.

SUCESOS INMIGRACIÓN

Salvamento Marítimo rescata a 30 inmigrantes en el mar de Alborán

Motril (Granada)(EFE).- Efectivos de Salvamento Marítimo han rescatado y trasladado al puerto de Motril (Granada) a 30 personas de origen subsahariano, que se encontraban a dos millas de la isla de Alborán en una barca neumática.

SEGURIDAD SOCIAL

España tiene la tasa de actividad más baja de la UE en los mayores de 65 años

Madrid (EFE).- España es el último país de la Unión Europeo en cuanto al peso de los trabajadores que continúan en activo más allá de los 65 años, con una tasa de empleo en esa edad del 6,3 %, que supone una tercera parte de la media europea.

ORGANISMOS REGULADORES

PSOE apoya distintas comisiones para evaluar candidatos a órganos reguladores

Madrid (EFE).- El PSOE pide comisiones evaluadoras diferentes para elegir a los altos cargos de los organismos reguladores y supervisores (Banco de España, CNMV, CNMC, AIReF o FROB), y que estén compuestas por profesionales con reputación cualificada y no por los propios dirigentes de estas entidades.

SUPREMO PENSIÓN

El Supremo libra a un padre de pagar pensión alimentaria porque está preso

Madrid (EFE).- La falta de recursos de un condenado a pena de cárcel ha llevado al Tribunal Supremo a suspender el pago de la pensión de 120 euros más gastos extraordinarios a la que el preso estaba obligado para mantener a su hija, cuya custodia ha quedado en manos de su exmujer y madre la niña.

FERNANDO ARRABAL

Fernando Arrabal expone en ARCO sus "poemas plásticos"

Madrid (EFE).- El narrador y dramaturgo Fernando Arrabal, símbolo de las vanguardias, será una de las estrellas de ARCO 2107, que comienza el día 22, donde expondrá sus "poemas plásticos", en la galería Cayón.

NACHA POP

Nacho Gª Vega: No podía hacer un disco de mierda por la historia de Nacha Pop

Madrid (EFE).- En "Efecto Inmediato", Nacho García Vega se las ve a solas ante el "reto" de hacer justicia a la leyenda de Nacha Pop, después de 30 años sin nuevos temas en el mercado de la mítica banda y, a la vez, haciendo frente a quienes pudieran acusarlo de "profanar" la memoria de su primo, Antonio Vega.

TUBECON YOUTUBERS

Los reyes de YouTube hacen gala de su ingenio en el primer Tubecon español

Madrid (EFE).- Christian Villanueva, Mister Jägger, lptrevijano, Unicoos o Mermisé son los reyes de YouTube, cuyo ingenio, creatividad y "muchas horas" de esfuerzo les han permitido seducir a centenares de miles de personas y vertebrar una comunidad que crece sin parar.

MADRID FASHIONWEEK

Teresa Helbig y Ana Locking piensan en grande

Madrid (EFE).- Piensa en grande y conseguirás cosas grandes ha sido la máxima de Teresa Helbig y Ana Locking, diseñadoras que han confeccionado piezas contundentes, con patrones estudiados y costura veterana que plasmaron en trajes aristocráticos y vestidos guerreros la jornada de hoy en Madrid Fashion Week.

MISIÓN CHEOPS

La ESA prepara Cheops, una misión muy española para estudiar exoplanetas

Madrid (EFE).- Desde que en 1995 se descubriera el primer planeta extrasolar, se han confirmado más de 3.500 que orbitan una estrella distinta al Sol. Ahora, la Agencia Espacial Europea prepara Cheops, una misión con una fuerte contribución de la ciencia e ingeniería españolas que ahondará en el estudio de los exoplanetas.