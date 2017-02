El piano de Sokolov llevará a Mozart y a Beethoven al Auditorio Nacional

Madrid, 18 feb (EFE).- Considerado por algunos músicos mediáticos como el "mejor pianista vivo", Grigory Sokolov regresa el próximo lunes al Auditorio Nacional con un concierto enmarcado en la 22 temporada del Ciclo Grandes Intérpretes de la Fundación Scherzo en el que abordará algunas piezas de Mozart y de Beethoven.

La actuación de Sokolov en Madrid -que cierra una gira por España que le ha llevado por Barcelona, Oviedo, Bilbao y Valencia- incluirá Sonata en Do Mayor n.16 "Facile" o "Fantasía en Do menor", de Mozart, y Sonata en Mi menor y Sonata en Do menor, de Beethoven.

Se trata de la vigésima ocasión en que Sokolov (San Petersburgo, 1950) actúa dentro de la programación de Scherzo desde su debut en 1996, ya que participó primero en todos los ciclos organizados por la revista Scherzo y, posteriormente, por la Fundación Scherzo.

El músico, que ofreció su primer recital a los 12 años y ganó el Concurso Internacional Chaikovski de Moscú a los 16, comenzó a temprana edad una talentosa carrera que le ha llevado a trabajar con orquestas tan prestigiosas como la Concertgebouw de Ámsterdam, la Filarmónica de Nueva York, la Sinfónica de Viena o la Filarmónica de Múnich, entre muchas otras.

Desde hace unos años, Sokolov ha decidido dedicarse plenamente a los recitales y actúa de manera regular en la Philharmonie de Berlín, la Konzerthaus de Viena, el Théâtre des Champs-Elysées de París y el mismo Auditorio Nacional de Madrid, así como en otra interminable lista de espacios.

La 22 edición del Ciclo Grandes Intérpretes, que arrancó con un concierto de Daniil Trifonov, reunirá a otros músicos de la talla de Perianes, Zacharias, Angela Hewitt , Ashkenazy o Piotr Anderszewski.

Entre los meses de enero y noviembre de 2017 están programados una decena de conciertos: nueve recitales de piano y un concierto extraordinario de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar junto al Orfeó Català.