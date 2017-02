Peleteiro: "La arena estaba durísima y me ha afectado al sacro"

Salamanca, 18 feb (EFE).- Ana Peleteiro, campeona de España de triple en pista cubierta por tercera vez, se quejó de la dureza de la arena en el foso salmantino, circunstancia a la que achacó sus molestias en el sacro que la obligaron abandonar la final sin hacer sus tres últimos saltos.

"Ha sido el sacro. La arena estaba durísima, sin rastrillar, y se me ha quedado el músculo bloqueado. A ver cómo me levanto mañana, ahora estoy un poco fría y me preocupa porque el Europeo está muy cerca", dijo.

Sobre su nueva vida en Guadalajara, entrenando con el cubano Iván Pedroso, afirmó: "Estoy muy feliz, llevo una vida de atleta".