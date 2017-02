El nuevo catamarán del Team New Zealand desvela su propulsión con bicicletas

Redacción deportes 18 feb (EFE).- El Emirates Team New Zealand, uno de los cinco desafiantes en la 35ª Copa América, que el jueves, a 100 días del inicio del evento presentó su catamarán Clase Copa América, con el que competirá en las Bermudas a partir del 26 de mayo, también ha desvelado un nuevo sistema de propulsión.

El nuevo 'New Zealand' el barco con el que los neozelandeses pretenden recuperar el trofeo más prestigioso del mundo de la vela no tendrá los habituales molinillos (grinders) accionados por los brazos de los tripulantes.

Cuatro bicicletas en cada uno de sus nuevos cascos del catamarán proporcionarán la energía para mover los sistemas hidráulicos, que levantan y bajan los 'foils (alerones) y manejan la enorme vela en ala.

Los catamaranes de clase ACC son 20 pies (7 metros) más cortos y tienen una vela en ala de 25 metros, 15 metros más pequeña que los AC72s (22 metros de eslora) utilizados en la última edición de la Copa, pero se espera que sean alrededor de un 20 por ciento más rápidos que los utilizados en 2013 en San Francisco.

Su peso es de 2.370 kg. y puede alcanzar velocidades de más de 46 nudos (85 km/h).

Esta configuración hace más estable y rápido el barco, frenando continuamente por encima del agua en el recorrido, lo que se conoce como 'vuelo estable'. Esto requiere mucha energía en el sistema para hacer ajustes continuos a los alerones y la vela en ala.

De esta manera, con seis tripulantes permitidos a bordo, y con dos - el patrón y trimmer de la vela en ala, que se concentran en la dirección, la estrategia y la configuración de la vela, sólo cuatro marineros están disponibles para producir toda la potencia necesaria.

La teoría es que las bicicletas tienen más propulsión por que la musculatura de la pierna es mayor que la de los brazos y podrán producir más energía que los molinillos accionados por los brazos.

Para entrenar a fondo a la tripulación, el equipo neozelandés ha contratado al ciclista olímpico Simon van Velthooven para liderar esta nueva revolución.

"Los beneficios de la bicicleta en lugar de los molinillos tradicionales son obvios", según el coordinador de diseño de Emirates Team New Zealand Dan Bernasconi, que reconoce también que "pero no sin problemas y dificultades con la funcionalidad".

"Ganar la próxima Copa América tiene que ver con el mantenimiento de un 'vuelo estable' en todo el recorrido, y es por eso que este barco contiene algunas de las tecnologías más innovadoras y potentes jamás usadas en esta competición ya sea en sus sistemas propulsores o de electrónica" concluyó Bernasconi.

Los rivales del Team New Zealand no ven en el nuevo sistema ninguna ventaja y lo han cuestionado. El australiano James Spithill, patrón del 'Oracle Team USA', defensor del título, ha señalado que: "El sistema puede causar resistencia extra al viento, y será difícil para los tripulantes subir y bajar rápidamente durante las maniobras. No creo que esa decisión sea un factor decisivo".

Pero el ex diseñador de Copa América, Mike Drummond considera que: "la potencia de las piernas puede proporcionar de un diez a un quince potencia extra al barco en períodos más largos".

"Al obtener más potencia de sus 'grinders' por un período más largo, tal vez puedan hacer que sus alerones (folis) sean ligeramente más rápidos",finalizó Drummond.