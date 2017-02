Casilla: "Keylor no se merece las críticas que ha tenido"

Madrid, 18 feb (EFE).- Kiko Casilla, portero del Real Madrid, afirmó este sábado que su compañero Keylor Navas no se merece las "críticas" que ha tenido en ocasiones tras completar algún partido irregular.

El guardameta blanco rompió una lanza en favor del meta costarricense. Casilla, suplente de Keylor Navas a lo largo de casi toda la temporada, declaró que no está pendiente de los debates en la portería y que sólo piensa en trabajar para estar listo cuando Zidane le llame.

"Los debates para la prensa, estamos ajenos a ellos. Keylor no se merece las críticas que ha tenido. Nosotros estamos al margen de todo, si no, no podrías vivir pensando en todo lo que dicen", declaró.

Además, reconoció que tenía muchas esperanzas puestas en la Copa del Rey, competición en la que era titular y de la que fue eliminado en los cuartos de final: "Era mi título y eran lo partidos que iba a tener. A partir de ahí, te vienes abajo. Confiaba en pasar, en llegar a la final y ganarla. No pudo ser. Pero cuando te dan partidos así, como el de hoy, te sientes activo y alegra", aseguró.

Asimismo, señaló que Zidane habló con él el viernes y ese día le anunció que iba a jugar frente al Espanyol: "Siempre esperas jugar, pero cuando llevas tiempo sin hacerlo y te dice que vas a hacerlo es una mezcla de sorpresa y alegría. Era un partido especial para mí, era el Espanyol, así que doblemente agradecido".

Por último, valoró la victoria ante el Espanyol por 2-0 y la calificó como buena pese a jugar con un gol de ventaja durante muchos minutos: "El 1-0 era peligroso, un error o una contra te podía empatar. Hemos podido meter el segundo y no ha habido cosas raras. Es lo bueno", culminó.