Baraja: "Me siento tranquilo, solo me centro en lo deportivo"

Madrid, 18 feb (EFE).- Rubén Baraja, entrenador del Rayo, dijo sentirse "tranquilo" respecto a su futuro, puesto que se encuentra cuestionado y un empate o una derrota contra el Mirandés podría provocar su cese, y aseguró que solo se centra en lo deportivo y ve a su equipo "con mentalidad y energía positiva".

"Pensamos que es un partido importante contra un rival directo. Jugar en casa nos tiene que dar ese plus y lo afrontamos con mentalidad y energía positiva", dijo Baraja, que habló sobre el Mirandés, un rival directo por la permanencia.

"Espero un rival que tiene una forma diferente de jugar respecto al resto de equipos de Segunda. Es un equipo que presiona, que es intenso, que acumula muchos jugadores en determinadas zonas del campo y corre y trabaja mucho. Es un equipo que lo va a poner complicado, pero en Segunda no hay ningún partido fácil", confesó.

"Han vuelto a la idea inicial del primer entrenador al inicio de temporada. Es muy reconocible en cuanto a la idea, a lo que quieren y a cómo hacen las cosas", manifestó el técnico, que reconoció que las situaciones extradeportivas que están viviendo no son buenas para su equipo.

"No podemos valorar si esas cosas nos benefician o perjudican. Solo podemos estar centrados en la parte deportiva, porque están sucediendo cosas alrededor que tienen su incidencia. La gente quiere que el equipo compita contra el Mirandés, que apriete, tenga orden e intensidad. Eso es lo que tratamos de llevar al partido", apuntó.

Baraja, que ha sumado 13 puntos de 36 posibles como técnico del Rayo, se encuentra cuestionado por la directiva y un nuevo tropiezo podría provocar su cese.

"Me siento tranquilo, trato de hacer mi trabajo y me centro en el día a día. Solo me preocupo del tema deportivo. Hay que valorar la ley del fútbol, el resultado es el que marca la diferencia y no es una semana distinta, ni siento nada especial", confesó.

Una de las novedades en la convocatoria es la presencia del lateral izquierdo del filial Sergio Akieme.

"Las oportunidades no se eligen. Yo trato de buscar diferentes posibilidades y Akieme es un chico que tiene posibilidades de aportar cosas. Hay gente que quiere estar, que trabaja para ello durante toda la semana y la gente que va citada es gente que ha trabajado durante la semana para competir", concluyó.