Zidane da la titularidad a Morata: "No me gustaría que se fuera"

Madrid, 17 feb (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, desveló la titularidad de Álvaro Morata ante el Espanyol y su deseo de que no abandone el club a final de temporada, aunque aseguró, refiriéndose al francés Karim Benzema, que "hay jugadores que tienen más minutos que otros y nadie lo puede cambiar".

Morata ha jugado 90 minutos en los siete últimos partidos del Real Madrid. Su protagonismo ha ido reduciéndose con el paso de la temporada y ante el Espanyol volverá a disfrutar de una nueva oportunidad para reivindicarse.

"No me gustaría que Álvaro se marchase, además está en su casa", dijo Zidane en rueda de prensa. "Es verdad que ha tenido pocos minutos pero ha tenido minutos. Menos que Karim, pero mañana va a jugar de inicio y seguro que no es el último partido que va a ser ser titular. Está en la situación de los demás. De todas formas esto es imparable, hay jugadores que tienen más minutos que otros y nadie lo puede cambiar", aseguró.

La presencia de Morata de inicio responde al anuncio de Zidane de las rotaciones. Ha utilizado esa formula en buena parte del curso y entiende que, con el calendario que encara el Real Madrid en estos momentos, debe volver a escena.

"Para mí todos mis jugadores son muy buenos y entrenan fenomenal. Con partidos cada tres días hay que rotar y dar a algunos minutos para jugar también porque necesitamos frescura. Los que juegan menos nos aportan frescura y es importante de vez en cuando cambiar. Es lo que vamos a hacer de ahora a final de temporada. Es mi mensaje y la plantilla está preparada para todo", manifestó.

Confía Zizou en que de resultado ante un Espanyol del que destacó su dinámica. "Es un rival que viene de resultados muy buenos últimamente, sabemos la dificultad del partido que tenemos. Ahora es cada tres días y estamos concentrados".

En cuanto a más nombres propios de su plantilla, Zidane celebró el partido de Benzema ante el Nápoles, aunque no quiso destacarlo especialmente por ese día sino que argumento que responde a una línea continua.

"Vi al mismo Karim, la única cosa es que ha marcado. Se puede decir que el miércoles ha sido mejor en defender, en moverse, pero lo veo igual, muy metido y responsable, con mucha personalidad cada vez que juega. Luego no marca y el otro día si marcó y pudo hacer un segundo. Es verdad que al nueve lo que queremos es que marque gol. El nueve del Real Madrid ha sido así toda la historia. Él mete gol y sabe hacer otras cosas también", dijo.

Y respecto a Cristiano Ronaldo celebró la imagen que dejó en Liga de Campeones en una faceta más solidaria, pero reivindicó su continua presencia en el gol.

"Lo que sabe hacer Cristiano nadie se lo va a quitar, nosotros y él mismo pensamos que siempre va a meter gol. No va a cambiar. Puede hacer otras cosas y lo está haciendo fenomenal también. No es un jugador que siempre haya metido solo goles, se asocia con los demás. El otro día hizo un gran partido y no va a ser el último", avisó.