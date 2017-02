Urdangarin fue contratado por su "influencia", según la sentencia de Nóos

Palma, 17 feb (EFE).- La Audiencia de Palma considera que el Instituto Nóos fue contratado por el Govern balear por "decisión unilateral" del entonces presidente autonómico, Jaume Matas, sin los trámites legales y por "la influencia" y posición privilegiada de Iñaki Urdangarin, según recoge la sentencia del caso Nóos.

La entidad de Urdangarin y su socio Diego Torres fue contratada para llevar la oficina del proyecto del equipo ciclista Illes Balears y para organizar los eventos IB Fórum de 2005 y 2006, "prescindiendo de la tramitación legal que era aplicable", según el resumen del relato de hechos de la sentencia facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

Respondió a una decisión unilateral de Matas y además Urdangarin se sirvió "de la íntima relación de amistad que le unía al recién nombrado director general de Deportes, José Luís "Pepote" Ballester y del privilegiado posicionamiento institucional que ocupaba en aquellas fechas", sostienen las magistradas.

Otros tres altos cargos del Govern, el exgerente de Illesport, Gonzalo Bernal; el exdirector del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Juan Carlos Alía, y el exsecretario y asesor jurídico de Ibatur, Miguel Ángel Bonet, "trataron de revestir de legalidad las decisiones unilateralmente adoptadas por Matas, simulando que habían sido tomadas por la Fundación Illesport".

La Fundación Illesport pagó además 174.000 euros que no debía haber satisfecho porque debía abonarlos la mercantil Abarca Sport, y de otros 445.000 euros por servicios relativos al IB Fórum de 2006 que no llegaron a ejecutarse, pero que se pagaron ante "la reiterada exigencia de pago promovida por los representantes del Instituto Nóos, pese a ser conscientes, la autoridad y los funcionarios públicos, que los servicios no se habían prestado".

Por otra parte, Torres y Urdangarin tributaron a través del Impuesto de Sociedades lo que, en realidad, eran rendimientos devengados como consecuencia de su actividad profesional, que debieron haber tributado a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, según el resumen de la sentencia realizado por el TSJIB.

Ambos se aplicaron deducciones a las que no tenían derecho, defraudando al erario público cantidades superiores a 120.000 euros.

Torres, a través de un entramado societario internacional, radicado en Belice y en el Reino Unido, ocultó la cuota defraudada al erario público, transformándola, para retornarla al circuito legal mediante la realización de sucesivos traspasos de fondos, hasta que acabaron depositados en cuentas su titularidad.

Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.