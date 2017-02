El Tenerife buscará mantener la fortaleza del Heliodoro

Santa Cruz de Tenerife/Almería, 17 feb (EFE).- El CD Tenerife tratará de mantener su fortaleza en el Heliodoro Rodríguez López, escenario en el que lleva veinticuatro partidos seguidos sin perder y ha ganado sus últimos cuatro encuentros, ante una UD Almería que llega al choque en puestos de descenso y con el objetivo de lograr su primer triunfo a domicilio de la temporada.

El conjunto que entrena José Luis Martí tiene la posibilidad de igualar mañana la racha de veinticinco encuentros consecutivos sin caer derrotado en su feudo que firmó entre 1986 y 1987 el técnico Martín Marrero.

El conjunto chicharrero llega al choque en el mejor momento de la temporada, en zona de promoción de ascenso y con un tramo de competición en el que se enfrentará, de forma consecutiva, a tres equipos que se encuentran en zona de descenso.

Los blanquiazules han basado su buen momento en la solvencia defensiva que han mostrado y que les ha llevado a acumular cinco partidos sin perder y a sufrir solamente una derrota en sus últimos catorce encuentros

El principal problema para el equipo insular esta semana se centra en la medular, puesto que a los problemas físicos de Rachid y Aitor Sanz se ha unido la sanción de Alberto Jiménez, por lo que el único mediocentro en plenitud de condiciones disponible es el tinerfeño Vitolo, que será acompañado en la medular por Carlos Ruiz.

Mientras tanto, continúa con su proceso de adaptación el atacante japonés Gaku Shibasaki, mediático fichaje en el mercado de invierno que todavía no ha podido incorporarse a los entrenamientos con sus nuevos compañeros.

Se espera que el recinto capitalino continúe aumentando la asistencia de espectadores, para lo que la entidad canaria ha puesto en marcha varias promociones.

El Almería buscará en el Heliodoro Rodríguez López lo que se le ha negado en los catorce partidos que ha jugado fuera de casa, la victoria; y lo hará con todo en contra, más que por los números del rival, por los propios, pues sólo ha sumado tres puntos en otros tantos empates.

Fernando Soriano no tiene bajas para esta cita y todos sus jugadores cuentan para el once incluido Henrique Sereno, el central portugués que llegó en el mercado de invierno que aún no ha gozado de minutos y podría tenerlos mañana, como también podría volver Javi Álamo, ausente la pasada semana.

El objetivo de los almerienses será evitar la sangría que ha sufrido en sus desplazamientos, en los que ha encajado gol en diez de los trece partidos jugados como visitante.

Uno de los que volverá será Quique González, el delantero y máximo goleador rojiblanco que hubo de abandonar el terreno del juego el pasado domingo como consecuencia de una fuerte entrada que le hizo estar en Observación en el Hospital Torrecárdenas.

Alineaciones probables:

Tenerife: Dani Hernández; Cámara, Jorge, Germán, Camille; Vitolo, Carlos Ruiz; Suso, Choco, Aarón; y Amath.

UD Almería: Casto; Motta, Joaquín, Morcillo, Nano; Borja Fernández, Fran Vélez; Javi Álamo, Pozo, Antonio Puertas, y Quique González.

Árbitro: Jorge Valdés Aller (Comité Castellano-Leonés).

Estadio: Heliodoro Rodríguez López.